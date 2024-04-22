《駐滬專電》國際汽聯主席蘇拉耶姆：將與上海開展長期合作

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海市市長龔正昨日會見了國際汽車運動

聯合會主席蘇拉耶姆一行，對Ｆ１中國大獎賽在滬舉辦表示祝賀。

龔正說，上海是中國汽車工業的重鎮，集聚了國內外眾多整車及零部件企業，在新能源汽車

領域進展迅猛，正瞄準世界級汽車產業中心目標邁進。同時，上海汽車文化氛圍濃厚，擁有汽車

博覽公園、汽車會展中心、汽車博物館等主題設施，不少都是國內首創。期待以Ｆ１中國大獎賽

舉辦２０周年為契機，深化與國際汽聯的合作交流，希望國際汽聯加大專業指導，支持上海引進

更多國際頂級賽事，不斷提升本土汽車運動水平，推動更多中國及上海優秀車隊、優秀車手早日

登上國際賽場，讓更多中國人感受汽車運動的魅力。

蘇拉耶姆說，中國已經是世界上最大的汽車生產國和出口國，汽車運動在中國擁有巨大潛力

，非常期待早日誕生Ｆ１的第一支中國車隊。國際汽聯將全力支持中國汽車運動發展，與上海開

展長期合作，引入更多國際賽事和活動。同時，歡迎更多中國及上海供應商參與Ｆ１賽事，讓汽

車運動更可持續、更加普及。

國際汽聯（ＦＩＡ）成立於１９０４年，是全球汽車運動的管理機構，也是世界汽車工業發

展的推動者。

