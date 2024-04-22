【車企血戰】特斯拉中國全面降價，減幅與美國一致

《經濟通通訊社２２日專訊》綜合媒體報道，特斯拉（Ｔｅｓｌａ）繼在美國降價後，中國

區車系亦全面降價，從４月２１日起所有車型的售價下調近２０００美元（約１﹒４萬元人民幣

），減幅與美國一致；而在此之前，特斯拉剛剛宣布Ｍｏｄｅｌ Ｙ售價上調５０００元（人民

幣，下同）。

據特斯拉官網，Ｍｏｄｅｌ ３煥新版售價降至２３﹒１９萬元，降幅５﹒７％，

Ｍｏｄｅｌ ３長續航煥新版售價降至２７﹒１９萬元，降幅４﹒９％。Ｍｏｄｅｌ Ｙ起售價

亦下調，現為２４﹒９９萬元，Ｍｏｄｅｌ Ｙ長續航版售價降至２９﹒０９萬元，Ｍｏｄｅｌ

Ｙ高性能版售價降至３５﹒４９萬元。Ｍｏｄｅｌ Ｓ降至６８﹒４９萬元，Ｍｏｄｅｌ Ｓ

Ｐｌａｉｄ降至８１﹒４９萬元。Ｍｏｄｅｌ Ｘ售價降至７２﹒４９萬元，其Ｐｌａｉｄ版

車型為８２﹒４９萬元。



＊ＦＳＤ何時進入中國？馬斯克：可能很快實現＊



另外，特斯拉將全自動駕駛輔助（ＦＳＤ）軟件在美國的售價從１﹒２萬美元降至８０００

美元。有特斯拉中國車主在社交媒體上向馬斯克提問稱，「我期待特斯拉ＦＳＤ早日進入中國，

不知何時實現？ＨＷ３﹒０系統什麼時候能用３Ｄ建模圖像？新的倒車輔助什麼時候能推送給中

國的特斯拉ＨＷ３﹒０車主？」對此，馬斯克回覆稱：「可能很快就會實現」。（ｒｙ）

