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AH股新聞

22/04/2024 09:22

《神州能源》重慶成都先後承認誤收燃氣費，責當地燃氣企業退款

　　《經濟通通訊社２２日專訊》重慶、成都近期發生「燃氣費用暴漲」風波，輿情發酵後，兩
地成立調查組進駐燃氣企業開展調查工作，隨後通報了調查結果。
　　４月１９日，重慶方面指，現已查明重慶燃氣集團（滬：６００９１７）等燃氣企業存在錯
抄和違規估抄、燃氣計費周期混亂、價格政策執行不到位、換表工作組織無序及企業內部監督管
理不到位等諸多問題。對已確認多收取的燃氣費，將責成燃氣企業進行全額退款。對於調查發現
企業違法違規線索，現已立案調查１４件，對經調查確認的違法違規行為和相關責任人將嚴肅追
責問責。
　　據悉，重慶燃氣集團上級機構已決定免去車德臣重慶燃氣集團黨委書記、總經理職務。
　
＊燃氣企業違規估抄、計費周期混亂＊
　
　　成都市經濟和信息化局、成都市市場監督管理局２０日也發布通報稱，該市截至４月１９日
共收到１９９６件燃氣問題投訴，當前所有投訴全部受理，已辦理１１８９件，其餘８０７件正
加緊辦理中。
　　據調查，投訴集中反映了燃氣企業存在以估代抄、違規估抄、計費系統有漏洞、計費周期隨
意變化、解決群眾訴求服務意識差等問題，現責成燃氣企業對已調查確認多收取的燃氣費，予以
全額退款。
　　據公開資料，成都燃氣集團（滬：６０３０５３）和重慶燃氣集團（滬：６００９１７）背
後股東，均有華潤燃氣（０１１９３）。（ｒｙ）

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