【車企血戰】本月超４０車企減價，崔東樹：對企業利潤有較大影響

《經濟通通訊社２２日專訊》車企價格戰愈演愈烈，年初至今，比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）連推９款低價榮耀版車型，此後問界、蔚來（０９８６６）等也跟進，車

市競爭進一步加劇。昨日，特斯拉中國宣布全系降價１﹒４萬元（人民幣．下同），理想汽車

（０２０１５）今日宣布Ｌ系列降價約１﹒８萬至２萬元，理想ＭＥＧＡ更劈價３萬元。



＊乘聯會：價格戰對短期銷量促進作用不明顯＊



據《每日經濟新聞》報道，不完全統計，４月以來，已有超４０家車企、共１２８個車系，

進行降價或優惠調整。全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹介紹，今年一季度，國內車市降

價車型數量已超過２０２３年全年的六成，降價車型主要是純電動和插混等新能源車，燃油車降

價很少。

崔東樹認為，價格戰對車市短期銷量的促進作用並不明顯，且降價頻繁，對相關企業利潤有

較大影響。

他進一步解釋稱，公開數據顯示，今年１至２月，汽車行業利潤率降至４﹒３％，處於歷史

低位水平，價格戰對行業利潤損害較為明顯。行業應該保持良性、合理的競爭，將高品質的產品

和技術創新突破作為競爭點。（ｒｙ）

