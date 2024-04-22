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AH股新聞

22/04/2024 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒２％，ＬＰＲ不降息符預期

　　《經濟通通訊社２２日專訊》滬深股市今早表現下跌，滬綜指低開０﹒２％，報
３０５９﹒０６點，深成指低開０﹒５５％，創業板指低開０﹒９７％，白酒、銀行股造好，通
信、半導體股急跌，或因受累英偉達在美放榜前股價重創。
　　人民銀行公布，４月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價維持不變，符合市場預期，１年期
ＬＰＲ報３﹒４５％，５年期以上ＬＰＲ報３﹒９５％。另外，今日進行２０億元（人民幣．下
同）７天期逆回購，全日零投放零回籠。
　　人民銀行行長潘功勝在國際貨幣與金融委員會會議上發言，淡化中國經濟下行風險，人民銀
行保持了人民幣在合理均衡水平上基本穩定，消費價格總體平穩；今年第一季度消費者價格指數
（ＣＰＩ）盡管與上年同期持平，但核心ＣＰＩ仍同比上升０﹒７％。潘功勝還表示，中國有效
降低了地方政府債務相關風險，有隱性政府擔保的預算外債務水平有所下降，用於籌集預算外債
務的地方政府融資平台數量減少。
　　關注車廠減價戰，特斯拉中國區車系全面降價，從４月２１日起所有車型的售價下調約
１﹒４萬元，理想汽車（０２０１５）亦宣布調整２０２４款Ｌ７、Ｌ８、Ｌ９與ＭＥＧＡ的價
格，最高降幅３萬元。（ｅｙ）

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