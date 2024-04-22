《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒４７％，能源、金融板塊領跌

《經濟通通訊社２２日專訊》美股上周五（１９日）急跌，而亞太股市今早修復市況已見反

彈，惟Ａ股逆勢下跌。人民銀行公布，４月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價維持不變，符合市

場預期，Ａ股早段受科技股急挫影響，盤中能源、金融等板塊跌幅擴大，帶動滬綜指半日下跌

０﹒４７％，報３０５０﹒８９點，深成指軟０﹒１７％，創業板指跌０﹒１９％。兩市半日成

交５５７１億元人民幣，較上交易日（１９日）同時段減少２﹒７％，陸股通淨流入約６億元人

民幣。



＊英偉達美股瀉一成，連帶工業富聯跌近５％＊



美股ＡＩ及晶片概念股上周五（１９日）爆發股災，超微電腦暴插逾２３％，英偉達同跌

１０％，跌穿８００美元關。Ａ股市場上「跟蹤」英偉達股價的影子股今早告瀉，中際旭創

（深：３００３０８）插８﹒５％，天孚通信（深：３００３９４）挫６﹒２％，安諾其

（深：３０００６７）跌４﹒９％，工業富聯（滬：６０１１３８）跌４﹒５％。

煤炭股今早跌幅居前，大有能源（滬：６００４０３）跌７﹒９％，安泰集團

（滬：６００４０８）跌７﹒３％，潞安環能（滬：６０１６９９）跌７﹒３％，平煤股份

（滬：６０１６６６）跌６﹒８％，安源煤業（滬：６００３９７）挫６﹒１％。（ｅｙ）



