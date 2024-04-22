《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒６７％周期股領跌，ＬＰＲ按兵不動

《經濟通通訊社２２日報道》美股上周五（１９日）急跌，而亞太股市今早修復市況已見反

彈，惟Ａ股逆勢下跌。人民銀行公布，４月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價維持不變，符合市

場預期，Ａ股早段受科技股急挫影響，盤中煤炭、有色、鋼鐵等周期板塊及銀行股跌幅擴大，帶

動滬綜指下跌，並維持跌勢至全日收市，報３０４４﹒６點，下跌０﹒６７％，深成指軟

０﹒４３％，創業板指跌０﹒３２％。

兩市全日成交８２２１億元人民幣，按日減少４﹒４％，陸股通淨流入約１４億元人民幣。



＊周期股集體跌＊



煤炭股今日領跌，潞安環能（滬：６０１６９９）瀉８﹒２％，大有能源

（滬：６００４０３）跌７﹒６％，平煤股份（滬：６０１６６６）跌７﹒３％，安泰集團

（滬：６００４０８）跌６﹒８％，安源煤業（滬：６００３９７）挫６﹒１％，昊華能源

（滬：６０１１０１）跌５﹒７％，冀中能源（深：０００９３７）跌５﹒１％。

鋼材股同挫，金洲管道（深：００２４４３）跌停，首鋼股份（深：０００９５９）跌

６﹒３％，金岭礦業（深：０００６５５）挫４﹒５％，久立特材（深：００２３１８）跌

４﹒４％，華菱鋼鐵（深：０００９３２）跌３﹒７％，馬鋼股份（滬：６００８０８）、鞍鋼

股份（深：０００８９８）跌２﹒８％。



＊六大行齊軟，軍工炒改革＊



盡管ＬＰＲ不降息，不過有分析師認為第三季ＭＬＦ利率有可能下調。銀行淨息差收窄壓力

仍大，Ａ場銀行股走低，中國銀行（滬：６０１９８８）、工商銀行（滬：６０１３９８）跌

１﹒３％，農業銀行（滬：６０１２８８）、交通銀行（滬：６０１３２８）跌０﹒９％，郵儲

銀行（滬：６０１６５８）跌０﹒８％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒７％。

解放軍進行２０１５年以來最大規模重組。解放軍戰略支援部隊被撤銷，原屬該部隊的軍事

航天部隊和網絡空間部隊改由中央軍委領導指揮，與另外新設立的信息支援部隊並行。軍工股應

聲拉漲，晨曦航空（深：３００５８１）飆兩成封板，新余國科（深：３００７２２）升

１２﹒７％，立航科技（滬：６０３２６１）漲９﹒３％，雷電微力（深：３０１０５０）升

８﹒８％，愛樂達（深：３００６９６）升８﹒６％，安達維爾（深：３００７１９）升

６﹒５％。（ｅｙ）

表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５３０﹒９０ －０﹒３０

上證綜合指數 ３０４４﹒６０ －０﹒６７ ３８２１﹒９２

上證Ａ股指數 ３１９１﹒９７ －０﹒６７

深證成份指數 ９２３９﹒１４ －０﹒４３ ４３９８﹒７９

深圳創業板指數 １７５０﹒４６ －０﹒３２

上證Ｂ股指數 ２４６﹒３４ －２﹒２９ ２﹒２９

深證Ｂ股指數 １０６６﹒４５ ＋０﹒１０ ０﹒８１

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