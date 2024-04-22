《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒６７％周期股領跌，ＬＰＲ按兵不動

《經濟通通訊社２２日報道》美股上周五（１９日）急跌，而亞太股市今早修復市況已見反
彈，惟Ａ股逆勢下跌。人民銀行公布，４月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價維持不變，符合市
場預期，Ａ股早段受科技股急挫影響，盤中煤炭、有色、鋼鐵等周期板塊及銀行股跌幅擴大，帶
動滬綜指下跌，並維持跌勢至全日收市，報３０４４﹒６點，下跌０﹒６７％，深成指軟
０﹒４３％，創業板指跌０﹒３２％。
兩市全日成交８２２１億元人民幣，按日減少４﹒４％，陸股通淨流入約１４億元人民幣。
＊周期股集體跌＊
煤炭股今日領跌，潞安環能（滬：６０１６９９）瀉８﹒２％，大有能源
（滬：６００４０３）跌７﹒６％，平煤股份（滬：６０１６６６）跌７﹒３％，安泰集團
（滬：６００４０８）跌６﹒８％，安源煤業（滬：６００３９７）挫６﹒１％，昊華能源
（滬：６０１１０１）跌５﹒７％，冀中能源（深：０００９３７）跌５﹒１％。
鋼材股同挫，金洲管道（深：００２４４３）跌停，首鋼股份（深：０００９５９）跌
６﹒３％，金岭礦業（深：０００６５５）挫４﹒５％，久立特材（深：００２３１８）跌
４﹒４％，華菱鋼鐵（深：０００９３２）跌３﹒７％，馬鋼股份（滬：６００８０８）、鞍鋼
股份（深：０００８９８）跌２﹒８％。
＊六大行齊軟，軍工炒改革＊
盡管ＬＰＲ不降息，不過有分析師認為第三季ＭＬＦ利率有可能下調。銀行淨息差收窄壓力
仍大，Ａ場銀行股走低，中國銀行（滬：６０１９８８）、工商銀行（滬：６０１３９８）跌
１﹒３％，農業銀行（滬：６０１２８８）、交通銀行（滬：６０１３２８）跌０﹒９％，郵儲
銀行（滬：６０１６５８）跌０﹒８％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒７％。
解放軍進行２０１５年以來最大規模重組。解放軍戰略支援部隊被撤銷，原屬該部隊的軍事
航天部隊和網絡空間部隊改由中央軍委領導指揮，與另外新設立的信息支援部隊並行。軍工股應
聲拉漲，晨曦航空（深：３００５８１）飆兩成封板，新余國科（深：３００７２２）升
１２﹒７％，立航科技（滬：６０３２６１）漲９﹒３％，雷電微力（深：３０１０５０）升
８﹒８％，愛樂達（深：３００６９６）升８﹒６％，安達維爾（深：３００７１９）升
６﹒５％。（ｅｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３５３０﹒９０ －０﹒３０
上證綜合指數 ３０４４﹒６０ －０﹒６７ ３８２１﹒９２
上證Ａ股指數 ３１９１﹒９７ －０﹒６７
深證成份指數 ９２３９﹒１４ －０﹒４３ ４３９８﹒７９
深圳創業板指數 １７５０﹒４６ －０﹒３２
上證Ｂ股指數 ２４６﹒３４ －２﹒２９ ２﹒２９
深證Ｂ股指數 １０６６﹒４５ ＋０﹒１０ ０﹒８１
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