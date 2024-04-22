《海納智見－荀玉根》靜候佳音－－今年二季度大類資產配置展望

《海納智見》２０２４年一季度，中國經濟穩中向好但結構有所分化，海外降息預期逐漸修

正，中國內外股債和大宗市場漲跌分化。展望二季度，基本面的信號日趨明確，在此背景下，大

類資產的走勢將如何演繹？本文對此進行分析，並得出３大核心結論：１﹒ 一季度中國經濟總

量向好但結構分化，美國經濟和通脹保持韌性；原油、美股和有色漲幅靠前；２﹒ 二季度中國

經濟或繼續修復，但薄弱環節仍需政策支持；美國經濟仍有支撐，核心焦點依然在通脹；３﹒

二季度Ａ股或震蕩蓄勢，債市利率低位震蕩加劇，商品方面原油、有色工業金屬或表現較好，黃

金關注長期配置價值。



＊一季度整體回顧：經濟結構分化，美股大宗佔優＊



一季度中國經濟呈現總量穩中向好，結構分化的趨勢。生產端，外需型行業表現優於內需型

行業。需求端，基建投資和假日經濟驅動的服務消費是經濟增長的主要驅動力，但地產的拖累仍

在持續。美國經濟和就業繼續呈現韌性，通脹連續反彈，降息預期逐漸修正。從大類資產表現來

看，海內外資產市場表現分化，原油、有色和美股整體更優。大宗商品中，原油、黃金、白銀、

銅普漲，而中國地產拖累黑色系商品表現。股債市場中，年初以來Ａ股呈現Ｖ型走勢，美股表現

強勁；中國債市利率由快速下行轉為窄幅震蕩，美債利率震蕩上行。



＊二季度經濟展望：經濟繼續修複，海外韌性仍在＊



二季度生產增速能否持續回升，主要取決於出口鏈、新興行業能否保持高景氣度。目前看，

基建投資和服務消費或延續修復趨勢，製造業投資和耐用品消費或成增長新動力，地產能否低位

企穩，需要政策加碼。總體來看，今年全年要實現５％的增長目標，積極的宏觀政策需要延續。

海外方面，美國經濟短期或仍有韌性，貨幣政策核心焦點依然在通脹，美債供給壓力有限，美債

利率或仍有上行空間。



＊二季度資配展望：股債震蕩蓄勢，靜待趨勢行情＊



Ａ股短期還需觀察基本面業績情況，二季度整體或處在震蕩蓄勢。中期視角下白馬板塊或逐

漸迎來布局機會，白馬成長持續性更好。債市或走向低位震蕩加劇格局。票息和波段策略積極為

之；信用債資產荒大概率延續，追逐票息仍為市場熱點；轉債估值或窄幅震蕩。大宗商品市場預

計以海外需求、新興行業需求為主的原油，以及銅、鋁等有色工業金屬或表現較好，鋼鐵、煤炭

等內需型品類或相對平淡，同時也可考慮關注黃金的長期配置價值。



風險提示：中國經濟復甦不及預期，海外貨幣政策變化超預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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