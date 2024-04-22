《中國要聞》直播平台伴伴停業，指控順德公安跨省抓捕搬空資產

《經濟通通訊社２２日專訊》據稱用戶過億的國內語音聊天交友平台龍頭伴伴被指涉及賭博

，日前在佛山順德開庭審理。伴伴的經營企業常相伴（武漢）科技有限公司日前發布停業書，稱

公司因遭遇順德公安機關「遠洋捕撈」式的違法跨省逐利性執法，扣押及劃轉公司重要巨額經營

性資產，導致公司無法繼續營業，伴伴宣布停止運營。

伴伴的經營所在地是在湖北武漢高新區光電園，和廣東順德八竿子打不著，因此順德公安是

否具有管轄權也成了伴伴涉賭案的焦點之一。湖北武漢高新區光電園相關部門對《中國經營報》

表示，庭上就順德公安的跨省執行和強行劃轉公司資產的爭議屬實，當地區政府也高度重視本案

，一直在盡力幫扶，還向湖北省政府作了專題報告。報道另引述該園區人士指，湖北省、市、區

相關部門曾與廣東有關方面進行過溝通。



＊順德公安跨省抓捕並強行劃走公司資產，被指違法＊



伴伴在停業書中指出，廣東省佛山市順德區公安機關於一年前，在沒有與湖北、武漢公安機

關現場開展協作的情況下，以伴伴ＡＰＰ涉嫌開設賭場為案由，自行對公司進行跨省抓捕，直接

對公司２５名員工進行刑事拘留，其中一名財務人員在被捕前５天才剛入職。伴伴指控，順德公

安違法扣押公司以及多家關聯公司公章、銀行Ｕ盾、財務憑證、主要服務器等重要經營資產，並

強行要求財務人員將公司約３億元人民幣銀行帳戶資金全部轉入順德區公安局的帳戶，就連公司

股東個人資金也被強行轉走約２０００萬元。

伴伴強調，就算是和順德公安偵查內容無關的帳戶資金，都被其轉走，甚至是公司在銀行的

大額存單也被當局強制贖回，公司在停業書中質問順德公安「這到底是辦案還是打劫？」



＊伴伴爭議無權制止場外涉賭行為＊



根據起訴書，伴伴設置的「砸金蛋」、「大轉盤」等抽獎遊戲具有賭博成份，而ＡＰＰ平台

內存在專門的「套現直播房間」進行非法獲利。但伴伴在辯護時指出，伴伴從來沒有這兩個項目

，甚至都沒有順德相關人員涉案，直到順德當局抓了人之後的一個月後，辦案方才發現有順德人

。

伴伴又指出根本不存在所謂的「套現房間」，實際上是部分主播與玩家在場外私下約定返現

，返現動作是在微信或支付寶等平台進行，平台無法知曉，更無從判斷和制止。

另有已經認罪認罰的涉案公會會長，當庭陳述相關涉案廳內僅存在刷流水，而不存在禮物買

賣行為。

伴伴在停業書中表示，公司不僅設置了敏感詞匯對賭博行為進行算法監管，還進行２４小時

在線巡查，及時封停相關帳號，並會隨時配合有關機關調取、審查以及開展合規工作。而用戶如

果繞開平台監管，利用微信、支付寶等第三方通訊、結算工具私下買賣虛擬禮物，不管是否違法

，均與平台無關。（ｅｙ）（ｚｚ）

