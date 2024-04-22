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AH股新聞

22/04/2024 11:46

《中國要聞》直播平台伴伴停業，指控順德公安跨省抓捕搬空資產

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據稱用戶過億的國內語音聊天交友平台龍頭伴伴被指涉及賭博
，日前在佛山順德開庭審理。伴伴的經營企業常相伴（武漢）科技有限公司日前發布停業書，稱
公司因遭遇順德公安機關「遠洋捕撈」式的違法跨省逐利性執法，扣押及劃轉公司重要巨額經營
性資產，導致公司無法繼續營業，伴伴宣布停止運營。
　　伴伴的經營所在地是在湖北武漢高新區光電園，和廣東順德八竿子打不著，因此順德公安是
否具有管轄權也成了伴伴涉賭案的焦點之一。湖北武漢高新區光電園相關部門對《中國經營報》
表示，庭上就順德公安的跨省執行和強行劃轉公司資產的爭議屬實，當地區政府也高度重視本案
，一直在盡力幫扶，還向湖北省政府作了專題報告。報道另引述該園區人士指，湖北省、市、區
相關部門曾與廣東有關方面進行過溝通。
　
＊順德公安跨省抓捕並強行劃走公司資產，被指違法＊
　
　　伴伴在停業書中指出，廣東省佛山市順德區公安機關於一年前，在沒有與湖北、武漢公安機
關現場開展協作的情況下，以伴伴ＡＰＰ涉嫌開設賭場為案由，自行對公司進行跨省抓捕，直接
對公司２５名員工進行刑事拘留，其中一名財務人員在被捕前５天才剛入職。伴伴指控，順德公
安違法扣押公司以及多家關聯公司公章、銀行Ｕ盾、財務憑證、主要服務器等重要經營資產，並
強行要求財務人員將公司約３億元人民幣銀行帳戶資金全部轉入順德區公安局的帳戶，就連公司
股東個人資金也被強行轉走約２０００萬元。
　　伴伴強調，就算是和順德公安偵查內容無關的帳戶資金，都被其轉走，甚至是公司在銀行的
大額存單也被當局強制贖回，公司在停業書中質問順德公安「這到底是辦案還是打劫？」
　
＊伴伴爭議無權制止場外涉賭行為＊
　
　　根據起訴書，伴伴設置的「砸金蛋」、「大轉盤」等抽獎遊戲具有賭博成份，而ＡＰＰ平台
內存在專門的「套現直播房間」進行非法獲利。但伴伴在辯護時指出，伴伴從來沒有這兩個項目
，甚至都沒有順德相關人員涉案，直到順德當局抓了人之後的一個月後，辦案方才發現有順德人

　　伴伴又指出根本不存在所謂的「套現房間」，實際上是部分主播與玩家在場外私下約定返現
，返現動作是在微信或支付寶等平台進行，平台無法知曉，更無從判斷和制止。
　　另有已經認罪認罰的涉案公會會長，當庭陳述相關涉案廳內僅存在刷流水，而不存在禮物買
賣行為。
　　伴伴在停業書中表示，公司不僅設置了敏感詞匯對賭博行為進行算法監管，還進行２４小時
在線巡查，及時封停相關帳號，並會隨時配合有關機關調取、審查以及開展合規工作。而用戶如
果繞開平台監管，利用微信、支付寶等第三方通訊、結算工具私下買賣虛擬禮物，不管是否違法
，均與平台無關。（ｅｙ）（ｚｚ）

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