【大國博弈】外交部：布林肯２４日至２６日訪華

《經濟通通訊社２２日專訊》美國國務卿布林肯本周訪華三天。中國外交部發言人汪文斌今

日宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，美國國務卿布林肯將於４月２４日至２６

日訪華。這是繼去年６月首次訪華之後，布林肯作為美國國務卿第二次來華訪問。

據美國國務院在４月２０日的宣布，布林肯此行將在上海和北京兩地與中方舉行會見，討論

雙邊、地區和全球問題－－包括中東危機、俄烏衝突、台海事務，以及南海議題等。



＊謝鋒：中美關係正面臨前所未有嚴峻挑戰＊



而在布林肯再度訪華前夕，中國駐美大使謝鋒在美國哈佛大學演講，闡述中美戰略選擇，並

就美國政策界和對華輿論中的一些慣常說法作出針鋒相對的回應。謝鋒指出，中美關係已成為世

界上最重要的雙邊關係，同時正面臨前所未有的嚴峻挑戰，青年一代能否像父輩一樣，繼續享受

持續近８０年的和平與發展紅利，很大程度上取決於中美能否找到新時期正確相處之道。

在談及中美合作與競爭時，謝鋒表示，中美之間的確有競爭，但必須公平公正，美國現在不

是在競爭，而是搞霸凌。如果任由競爭主導中美關係，只會帶來雙輸多輸的戰略風險。一邊打著

競爭的旗號打壓、圍堵、遏制中國，一邊又聲稱要管控競爭、避免直接衝突，更是自欺欺人。

謝鋒強調，中國不賭美國輸、不干涉美國內政、不干預美國大選，願意同美國做伙伴、做朋

友，美方是否也願意與中方相向而行？

謝鋒還提及，兩國元首同意就明確國家安全邊界進行磋商。雙方也確實開啟了磋商，但半年

過去了尚未取得實質進展。美方雖然原則同意磋商，但不願深入談具體的邊界。逼急了、沒辦法

了，就來一句「國家安全不可談判」。這種態度明顯不負責任。（ｃｔ）

