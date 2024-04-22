《打擊貪腐》國家煙草局前局長凌成興損國家利益被開除黨籍

《經濟通通訊社２２日專訊》中紀委國家監委網站通報，工信部原黨組成員，國家煙草專賣

局原黨組書記、局長，中國煙草總公司原總經理凌成興嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔

紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權犯罪，中紀委國家監委

決定給予其被開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問

題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

通報顯示，凌成興的嚴重違紀違法問題包括：將黨和人民賦予的公權力異化為謀取私利的工

具，靠煙吃煙、收錢斂財，利用職務便利為他人在企業經營、職工錄用、職務提拔等方面謀利，

並非法收受巨額財物；徇私舞弊、濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失；不重視家風建設

，對家屬失管失教；違規收受禮品，為親屬在交通、醫療方面謀求特殊待遇；為親屬在入職入學

等方面謀取利益，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益。

６６歲的凌成興早年長期在江西任職，曾任江西省煙草專賣局（公司）局長（經理），江西

省省長助理、省經貿委主任、副省長、省國有資產監督管理委員會主任等職，２０１３年晉身工

信部黨組成員及國家煙草專賣局黨組書記、局長，後兼任中國煙草總公司總經理，至２０１８年

退休。

去年１０月，中紀委通報凌成興受查。凌成興是煙草系統反腐風波中落馬的最高級別人物，

此前已有國家煙草局原黨組成員、副局長趙洪順在２０１９年２月被查，原黨組成員、紀檢組組

長潘家華於２０２２年１月被查。趙洪順已於２０２０年６月被判處無期徒刑，潘家華於去年４

月被判處有期徒刑１１年。（ｓｌ）

