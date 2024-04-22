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AH股新聞

22/04/2024 14:07

【內房困局】廣東銀行機構已為白名單項目授信７３７億，全國居首

　　《經濟通通訊社２２日專訊》廣東銀行業２０２４年一季度新聞通氣會今日舉行。國家金融
監督管理總局廣東監管局黨委委員、二級巡視員劉雲海在會上介紹廣東全省城市房地產融資協調
機制工作進展時表示，截至目前，廣東監管局轄內銀行機構已為兩批次「白名單」的２４５個項
目提供授信約７３７億元（人民幣．下同），已發放１８４億元，項目數和授信規模均居全國前
列。
　　劉雲海稱，廣東監管局要求銀行機構對符合授信條件的項目，建立全流程綠色通道，優先受
理、快速審批，切實提高項目落地效率。在協調機制推動下，一些原本可能停工但已部分銷售的
項目得到資金支持，有力支持了房地產項目建成交付，為增強居民購房信心、穩定房地產市場發
揮了積極作用。下一步，廣東監管局抓緊推動後續批次「白名單」項目融資落地，助力房地產企
業回歸主責主業，建成房、建好房，向新發展模式平穩過渡。
　　劉雲海並提到，截至２０２４年３月末，廣東轄內房地產貸款餘額５﹒４６萬億元，其中個
人住房貸款餘額４﹒１３萬億元，均保持正增長。此外，向房地產企業發放的經營性物業貸款餘
額１８７２﹒３４億元，同比增長１７﹒０３％。（ｓｌ）

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