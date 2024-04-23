《駐京專電》李強：促進上市公司增回報投資者意識，提升投資價值

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國務院以「進一步深化資本市場改革，促

進資本市場平穩健康發展」為主題，進行第七次專題學習。國務院總理李強在聽取講座和交流發

言後指出，要紮實做好資本市場改革發展工作。加快完善資本市場基礎制度體系，健全發行、交

易、退市等關鍵制度，促進投融資良性循環和上市退市動態平衡。著力提升上市公司質量，嚴把

發行上市准入關，促進上市公司增強回報投資者意識，提升投資價值。完善和加強資本市場監管

，加大對違法違規行為的懲治力度。切實強化中小投資者權益保護，營造公開公平公正的市場環

境。



＊更好統籌經濟政策和非經濟政策＊



李強稱，做好資本市場工作，既有很強的綜合性、全局性，又有很強的專業性。要以系統觀

念和專業思維來認識資本市場運行的基本規律，以歷史和發展的眼光來把握中國資本市場的階段

性特點，既善於學習借鑒國際先進經驗，又始終堅持立足國情因時因勢制宜，更加注重運用市場

理念設計規則、制定政策，持續深化資本市場改革。

李強強調，促進資本市場平穩健康發展，是經濟發展和治理能力的重要體現。各有關方面要

加強學習、勤於思考、深入研究，不斷提升工作能力和專業素養，同時加強協同聯動，綜合考量

經濟因素和非經濟因素，更好統籌經濟政策和非經濟政策，形成促進資本市場高質量發展的合力

。

