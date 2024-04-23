《駐京專電》非銀支付機構新規實施細則發布，換證過渡期最長５年

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》非銀行支付機構新規迎來實施細則，換證

過渡期最長近５年。非銀支付行業層級最高的法規－－《非銀行支付機構監督管理條例》去年底

發布之後，支付機構普遍關心過渡期安排，以及此前已取得的支付業務許可範圍是否會縮減。人

行最新發布的配套實施細則征求意見稿對此明確：給予支付機構最長可達５年的換證過渡期，確

保存量支付機構平穩過渡，不改變原有支付業務許可範圍。

在「監督管理」章節，一是明確《條例》關於重大事項和風險事件報告、現場檢查和非現場

檢查適用的程序和制度要求；二是規定中國人民銀行及其分支機構對支付機構股權實施穿透式監

管，應在支付機構完成整改後受理其變更申請；三是明確支付機構變更事項報告範圍和具體要求

。



＊註冊資本最低限額為１億元＊



值得一提的是，《條例》第八條對非銀行支付機構的註冊資本提出要求，設立非銀行支付機

構的註冊資本最低限額為１億元人民幣，且應當為實繳貨幣資本。中國人民銀行根據非銀行支付

機構的業務類型、經營地域範圍和業務規模等因素，可以提高前款規定的註冊資本最低限額。非

銀行支付機構的股東應當以自有資金出資，不得以委托資金、債務資金等非自有資金出資。

《實施細則》則對非銀行支付機構的註冊資本要求進一步細化，非銀行支付機構註冊資本最

低限額在人民幣１億元基礎上，比如，僅從事本實施細則第五十七條規定的儲值賬戶運營Ⅰ類業

務的，註冊資本最低限額附加值為人民幣１億元；僅在住所所在地從事本實施細則第五十七條規

定的儲值賬戶運營Ⅱ類業務的，註冊資本最低限額無需附加。

