《駐京專電》財政部：支持在人行公開市場操作中逐步增加國債買賣

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》財政部黨組理論學習中心組今日在《人民

日報》撰文稱，建議要加強財政與貨幣政策、金融改革的協調配合，完善基礎貨幣投放和貨幣供

應調控機制，支持在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣，充實貨幣政策工具箱。

中共總書記習近平曾在中央金融工作會議提到，「要在央行公開市場操作中逐步增加國債買

賣」，有關言論在本月獲公開後，曾經引發「中國式ＱＥ」猜想，短暫地激發市場狂歡。

中信証券此前在研究報告中表示，預計人行會對特別國債發行給予充分的流動性支持，但形

式上，通過降準對沖特別國債供給壓力的可能性比人行購買國債的可能性更大。從充實貨幣政策

工具箱的角度，未來央行有可能增加國債買賣，但這一過程預計是循序漸進、謹慎開展的。華福

證券則表示，無論是準備金率還是基準利率，均表明中國傳統貨幣政策工具還有較大的發揮空間

，尚未到需要實行ＱＥ政策的階段。



＊完善稅收制度，促中長期資金入市＊



財政部黨組理論學習中心組刊發的文章指出，當前中國金融體系規模已經很大，但融資結構

不合理，間接融資與直接融資佔比為７︰３，直接融資中的債券融資與股權融資佔比約為９︰１

，存在「錢多本少」「耐心資本」不足等問題。文章指出要完善資本市場稅收制度，健全有利於

中長期資金入市的政策；著力優化直接和間接融資、股權和債權融資比例關係，協同優化募投管

退的制度環境，更好發揮創業投資、私募股權投資對科技創新的支持作用。

文章又研究擴大政府債券櫃台銷售品種和規模。完善境外主權債券發行長效機制。深化利率

市場化改革，暢通利率傳導機制，更好發揮國債收益率曲線定價基準作用，提升資金配置效率。

健全權責一致、激勵約束相容的風險處置責任機制，牢牢守住不發生系統性風險底線。

微觀管理上，統籌運用政策性金融、貼息獎補、融資擔保等政策工具，支持和撬動更多資金

精準服務經濟社會重點領域和薄弱環節。



＊推動盡快出台國有金融資本管理條例＊



文章指，應加快推進國有金融資本集中統一管理，不斷夯實以管資本為主的管理制度體系。

推動盡快出台國有金融資本管理條例。動態完善分行業的國有金融企業績效評價體系。建立健全

國有金融企業資本補充和動態調整機制。引導國有金融企業壓縮內部法人層級。強化對國有金融

企業資產交易、產權流轉和境外投資的監管。健全國有金融企業薪酬管理制度，進一步加強財政

財務監管，修訂完善金融企業財務規則。

