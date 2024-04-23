《駐滬專電》貝恩：去年中國私募市場投資活躍度跌至十年來低點

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》貝恩公司今日在滬發布的《２０２４年中

國私募股權市場報告》顯示，受全球經濟增速下行壓力增大、ＩＰＯ退出困難、買賣雙方估值預

期差距等因素影響，２０２３年中國私募股權市場的投資活躍度跌至十年來低點。數據顯示，

２０２３年投資交易額較前５年均值（２０１８－２０２２年）下降了５８％，跌至４１０億美

元，交易量也跌去了３１％。成長型投資繼續主導私募股權投資市場，佔交易總金額的６０％。

報告指，國內普通合夥人（ＧＰ）、特別是人民幣基金仍是中國私募股權市場最活躍的玩家

，在２０２３年交易額中佔到４２％，較２０２２年增長２１個百分點。在國內ＧＰ、特別是政

府扶持基金的積極布局下，半導體、汽車出行等行業投資活躍。國內美元基金則繼續關注汽車出

行、醫藥和生物科技等傳統行業投資標的。

與此同時，報告指，２０２３年中國私募股權基金的待投資金維持高位，私募基金手頭預計

有５４００－６７００億美元亟待投資，但買方與賣方之間的供需仍存在「錯位」。一方面，儘

管面臨日益增長的退出壓力，賣方仍追求高交易倍數，希望回收高投資成本。另一方面，買方更

趨於謹慎，追求優質資產。在這一背景下，大額控股尤其現金流穩定、基本面穩固的資產更受追

捧。

貝恩公司全球合夥人鄭思遠表示，當估值回歸理性，市場交易活躍度將會迎來新的窗口期。

但目前，基金持有的投資組合期限較長，亟待退出實現回報。因此，私募股權基金需要更加積極

主動地進行投後管理並尋找退出渠道，提升項目退出收益。退出方式的變化也助力估值理性回歸

，隨著ＩＰＯ放緩，Ｓ基金、戰略併購等多樣化退出方式將持續上升。同時分紅也將更受投資者

重視。

報告顯示，去年約９５％的中國市場ＩＰＯ發生在中國內地交易所，而不是香港和美國，其

中大多數ＩＰＯ由政府扶持基金和人民幣基金所持有或投資。私募股權基金有大量資產亟待退出

，而ＩＰＯ退出通道受限；在這一背景下，Ｓ基金在中國市場的重要性正在提升，有望進一步活

躍市場。

