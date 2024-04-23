《外資精點》瑞銀調高中港股市評級至增持，旅遊業復甦利好港股

《經濟通通訊社２３日專訊》瑞銀調高中國及香港股市評級至「增持」。瑞銀報告指，將香

港股市評級上調至「增持」，因今年以來表現已經落後，上市公司對股息的支持不斷增加，以及

旅遊業的潛在復甦。

瑞銀亦上調內地股市評級。報告指，在ＭＳＣＩ中國指數的成分股中，消費和互聯網行業比

重居高，因此盈利未明顯受到房地產市場逆風的影響；而隨著消費出現初步回暖跡象，它們的業

績料有更佳表現。

瑞銀指，過去１８個月房地產明顯承壓，但ＭＳＣＩ中國的每股盈利在此期間僅下降了約

２％，表現優於其他新興市場約８％的降幅；從業績和基本面看，指數中的大型成分股總體良好

，弱於大盤的表現僅僅是由於估值崩潰造成。

瑞銀又表示，年初至今中國的假日消費數據強勁，上市消費品公司的表現好於經濟中的總體

消費，消費者信心的任何反彈都意味著家庭儲蓄可能流向消費和市場，令瑞銀對企業盈利的看法

更加樂觀。

此外，瑞銀下調台灣、南韓股市至「中性」，理由是近期反彈後，估值料不再有支撐作用。

瑞銀稱，與其他新興市場相比，台灣和韓國科技股處於十年來的最高溢價。（ｂｉ）



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