《滬港通》北向額度全日使用１３﹒１億，南向使用２８﹒６億

《經濟通通訊社２３日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０６﹒９２億元，買盤超賣盤，額度全日使用１３﹒０８億元，佔每日額度２﹒５％
。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９１﹒３７億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２８﹒６３億元，佔每日額度６﹒８％。
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23/04/2024 16:21
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日額度餘５０６﹒９２億元，買盤超賣盤，額度全日使用１３﹒０８億元，佔每日額度２﹒５％
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南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９１﹒３７億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２８﹒６３億元，佔每日額度６﹒８％。
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