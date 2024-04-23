《宏觀論勢－李依萊》市場機會增加

《宏觀論勢》美國３月份消費物價指數高於預期。整體和核心消費物價指數按月均上漲

０﹒４％，超出市場預期的０﹒３％，令核心消費物價指數按年上漲３﹒８％。

近幾個月，美國通脹主要推手為上漲的住房、汽油和醫療成本，以及汽車保險價格的飆升，

導致３月份通脹數據高於預期。有鑒於此，市場預計２０２４年聯儲局降息次數不超過兩次，

６月份降息的可能性降低。

儘管美國通脹整體趨勢下行，但在抗通脹的最後階段出現粘性通脹，並連續四個月高於預期

，令聯儲局提高首次降息的門檻。因此，預期聯儲局將於２０２４年第三度才開始降息，

２０２４年共降息兩次，而非六月份開始，全年共降息三次。

據觀察，聯儲局仍傾向放寬政策。聯儲局向來青睞的通脹指標為核心個人消費支出，目前仍

符合官方在最新經濟預測摘要（ＳＥＰ）中所預期，有望在２０２４年底達到２﹒６％。此外，

最新公布的聯邦公開委員會會議紀要暗示，聯儲局即將放寬量化緊縮計畫，這將為整體流動性注

入有利因素。



＊適度增加整體承險立場＊



聯邦基金利率出現拐點和貨幣政策立場逐步放寬，可能令未來美國長期國債孳息率下降。但

硬著陸風險已下降，加上聯邦基金利率的走勢可能較為溫和，預計未來１２個月長期美國國債的

升值空間比預期受限。

同時，在硬著陸風險降低、金融環境放寬以及降息可期的背景下，新興市場高收益債券的投

資機會誘人，其估值相對於成熟市場高收益債券更低，收益更高，可帶動債券息差進一步收窄。

而信貸類資產中新興市場投資級別債券則相對欠缺吸引力，原因在於：其息差處於２００７年以

來的最窄水平，相比成熟市場投資級別債券，投資者即使承擔新興市場主權風險，所獲得的增量

息差卻有限。



＊近期雖有回調風險，但整體股市有利因素不變＊



自去年１１月份股市上漲逾２０％以來，有若干跡象表明近期股市漲幅似乎後勁不足。儘管

這意味著市場回調風險高於往常，但亦很難把握短期走勢的交易時機。

宏觀環境乃關鍵所在。若貨幣政策和金融環境放寬、通脹持續回落且硬著陸風險受控，長期

宏觀局面將令人鼓舞。

回顧歷史，當前的股市環境與１９９０年代末頗為相似，當時通脹下降令聯儲局一轉緊縮政

策，態度放寬，引發強烈的再通脹效應。

當下人工智能火熱，亦類似１９９０年代末期的互聯網革命，都激起投資者對相關科技股的

極大關注。

迄今為止，股市漲勢由大型科技股推動，尤其是美股「科技七雄」。但撇除「七雄」，標普

５００指數目前的市盈率倍數為１８倍，數值相對合理。而標普５００等權指數當前交易的市盈

率僅為１７倍。

建議投資者也關注「七雄」以外的投資機會。隨著市場反彈條件成熟，漲勢範圍可望從大型

科技股擴濶至其餘科技股和板塊，尤其是健康護理、必需消費品和公用事業，這類股票價格仍具

吸引。漲勢還可能延伸至估值較低的歐盟和新興市場。放寬貨幣環境亦可惠及中小型企業，因其

對利率變化往往更為敏感。

亞洲方面，日本股市可持續受惠于日本央行廣泛寬鬆的政策和積極的企業改革。近期日本央

行結束負利率政策，但也明確將維持整體寬鬆的金融環境，對經濟和資產價格而言是利好因素。

中國大陸和香港股市也受密切關注。考慮到估值過低，預期政府將出台支持措施，故此不排

除市場短期反彈的可能。然而，若想反彈之後漲勢不減，需出台充足的結構改革和刺激政策，並

有效解決問題，如房地產疲弱、地方政府資產負債表脆弱、經濟面臨持續通縮壓力等。

《新加坡銀行首席投資策略師 李依萊》



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