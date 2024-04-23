《神州頭條》財經報章頭版摘要：李強要求做好資本市場改革工作

《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



加快完善資本市場基礎制度體系

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國務院２２日以「進一步深化資本市場改革，促進資本市場平穩健康發展」為主題，進行第七次

專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，要加快建設安全、規範、透明、開放、有活力、

有韌性的資本市場，更好發揮資本市場功能作用，推進金融強國建設，服務中國式現代化大局。



增強資本市場制度競爭力，有效支撐科技創新

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中證監黨委理論學習中心組２２日在《人民日報》發表署名文章稱，堅持在市場化法治化軌道上

推進金融創新發展是加快建設金融強國的必然要求，在市場化法治化軌道上推進金融創新發展的

關鍵是處理好政府和市場的關係，中證監將堅持市場化法治化，強監管防風險推動資本市場高質

量發展。



財政部：及時啟動發行超長期特別國債

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多位財政部相關負責人２２日在國新辦新聞發布會上介紹，一季度，財政收入按可比口徑計算保

持恢復性增長態勢，財政支出進度合理加快。財政部將根據超長期特別國債項目分配情況，及時

啟動超長期特別國債發行工作；同時，指導地方合理把握專項債券發行節奏，優化政府投資節奏

和力度。





《上海證券報》



進一步深化資本市場改革

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國務院２２日以「進一步深化資本市場改革，促進資本市場平穩健康發展」為主題，進行第七次

專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，要加快建設安全、規範、透明、開放、有活力、

有韌性的資本市場，更好發揮資本市場功能作用，推進金融強國建設，服務中國式現代化大局。



堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展

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中證監黨委理論學習中心組２２日在《人民日報》撰文稱，在市場化法治化軌道上推進金融創新

發展的關鍵是處理好政府和市場的關係。推進金融創新發展必須充分發揮市場在資源配置中的決

定性作用，更好發揮政府作用，完善法治，加強監管，深化改革，充分調動市場各方積極性主動

性，進一步激發創新活力，為經濟社會高質量發展提供更加優質的金融服務。



併購重組制度優化，產業驅動將成主流

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近日，監管方面通過一系列併購重組政策「組合拳」扶優限劣，助力優質上市公司轉型升級提高

自身質量。多位受訪人士普遍認為，併購重組既要促進上市公司群體高質量發展，又要避免殼公

司借勢重生，更加高效精準的政策引導有助於提升併購重組市場活躍度，推動上市公司高質量發

展。





《證券時報》



扎實做好資本市場改革發展工作

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國務院２２日以「進一步深化資本市場改革，促進資本市場平穩健康發展」為主題，進行第七次

專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，要加快建設安全、規範、透明、開放、有活力、

有韌性的資本市場，更好發揮資本市場功能作用，推進金融強國建設，服務中國式現代化大局。



增強資本市場制度包容性，依法全面加強監管

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中證監黨委理論學習中心組２２日在《人民日報》發表文章稱，推動資本市場「１＋Ｎ」政策體

系形成和落地實施，著力穩市場穩信心穩預期，增強制度包容性適應性，依法全面加強監管，健

全資本市場風險預防預警處置問責制度體系，加強資本市場法治建設。



聯建互助機制落地，新一輪國企改革布局提速

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近日國務院國資委已向各中央企業發布《關於建立中央企業改革深化提升行動聯建互助機制的通

知》。近期，中央企業已分為１０個小組，由組長單位牽頭啟動了相關工作。（ｌｃ）

