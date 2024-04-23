《神州經脈》中方就布林肯訪華定五大目標，華為問界新車發布

《神州經脈》官方重提在人行公開市場操作增加國債買賣，然而對市場刺激有限，滬深股市

今日（２３日）接力再跌，儘管個股升多跌少，惟資源股跌勢兇猛，加上銀行板塊逾１％升幅被

抹平，滬綜指全日收跌０﹒７４％，三連跌，報３０３２﹒９８點，深成指挫０﹒６１％，創業

板指則倒升０﹒１５％收市。

成交顯著疲軟，兩市全日水平僅７７５４億元（人民幣．下同），按日減少５﹒７％，是自

４月９日以來重新跌穿８０００億元，更是２月１日以來新低，但留意到午後外資轉流入，陸股

通淨流入超過２１億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅高開後掉頭向下，半日波動較小，但午後美指

快速調整並下破１０６關口，而人民幣逢低購匯需求不減，匯價持續承壓，不斷逼近交易區間下

限，最終收報７﹒２４６６，較上個交易日４時３０分收盤價跌３０點子，四連跌，創去年１１

月１６日以來五個多月新低，全日在７﹒２４２９－７﹒２４７２之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０５９，較上個交易日跌１６點子，創３月１日以來近

兩個月新低，與市場預測偏離擴大至近１３８０點，上個交易日報７﹒１０４３。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《央視新聞》報道，國家主席習近平４月２２日至２３日在重慶市考察調研。習近平先

後來到重慶國際物流樞紐園區、九龍坡區謝家灣街道民主村社區、重慶市數字化城市運行和治理

中心，了解當地加快建設西部陸海新通道、實施城市更新和保障改善民生、提高城市治理現代化

水平等情況。



２﹒ 美國國務卿布林肯將於２４日至２６日應邀訪華，是布林肯繼去年６月任內首次訪華之後

，再次訪問中國。央視新媒體「玉淵譚天」引述中國外交部北美大洋洲司負責人指出，對於布林

肯此次訪華，中方主要聚焦五大目標：第一，樹立正確認知；第二，加強對話；第三，有效管控

分歧；第四，推進互利合作；第五，共同承擔大國責任。該負責人強調，「樹立正確認知」始終

是中美關係必須扣好的「第一粒紐扣」，中美到底是夥伴還是對手，是一個根本性的問題，不能

犯顛覆性錯誤。



３﹒ 據《華爾街日報》引述消息人士指，美國正在起草制裁措施，勢要切斷一些中資銀行與全

球金融體系的連接，如無法連接美元，以停止中國商業支援俄羅斯軍備生產。中國外交部發言人

汪文斌今日就此回應，美方一邊出台大規模援助烏克蘭法案，一邊又對中俄正常的經貿往來進行

無端指責，這種做法極其虛偽，也十分不負責任。中方對此堅決反對。



４﹒ 瑞銀調高中國股市評級至「增持」，指年初至今中國的假日消費數據強勁，上市消費品公

司的表現好於經濟中的總體消費，消費者信心的任何反彈都意味著家庭儲蓄可能流向消費和市場

，令瑞銀對企業盈利的看法更加樂觀。在ＭＳＣＩ中國指數的成分股中，消費和互聯網行業比重

居高，因此盈利未明顯受到房地產市場逆風的影響；而隨著消費出現初步回暖跡象，它們的業績

料有更佳表現。瑞銀並將香港股市評級上調至「增持」，因今年以來表現已經落後，上市公司對

股息的支持不斷增加，以及旅遊業的潛在復甦。



５﹒ 財政部黨組理論學習中心組今日在《人民日報》撰文稱，建議要加強財政與貨幣政策、金

融改革的協調配合，完善基礎貨幣投放和貨幣供應調控機制，支持在央行公開市場操作中逐步增

加國債買賣，充實貨幣政策工具箱。文章又表示要研究擴大政府債券櫃台銷售品種和規模。完善

境外主權債券發行長效機制。深化利率市場化改革，暢通利率傳導機制，更好發揮國債收益率曲

線定價基準作用，提升資金配置效率。



６﹒ 一艘海船昨晚擦撞廣東佛山九江大橋防撞墩後，在擔桿洲尾水域搶灘失敗後沉沒，船上

１１名船員當中７人獲救、４人失聯，救援人員持續搜救中。據《央視新聞》引述現場消息報道

，經初步調查，出事海船昨晚在下航穿過九江大橋下行通航孔時，可能受西江洪水影響而操作失

當，擦碰九江大橋防撞墩後導致貨艙進水，隨後該船自行在擔桿洲尾搶灘坐淺，但可能由於坐淺

位置選擇不當而坐沉，事故具體原因仍在調查中。



７﹒ 華為與賽力斯共同打造的問界新Ｍ５今日正式發布，定位為「高顏都市性能ＳＵＶ」，３

個版本售價介乎２４﹒９８萬元至２７﹒９８萬元。華為同日公布，華為鴻蒙智行與北汽新能源

共同打造的首款行政級豪華旗艦轎車享界Ｓ９，將在今年４月２５日－５月４日舉行的北京國際

車展正式亮相，預計今年７－８月正式上市。享界Ｓ９定位為「智尊座駕」。



８﹒ 貝恩公司今日在滬發布的《２０２４年中國私募股權市場報告》顯示，受全球經濟增速下

行壓力增大、ＩＰＯ退出困難、買賣雙方估值預期差距等因素影響，２０２３年中國私募股權市

場的投資活躍度跌至十年來低點。數據顯示，２０２３年投資交易額較前５年均值（２０１８－

２０２２年）下降了５８％，跌至４１０億美元，交易量也跌去了３１％。成長型投資繼續主導

私募股權投資市場，佔交易總金額的６０％。（ｓｌ）

