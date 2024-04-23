《鍾之日記》苦茶倒頭澆，市場心慌慌

《鍾之日記》４月２３日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國科技股反彈，市場期待本周多間科技巨頭公布業績，加上中東緊張局勢緩和，美股三大

指數周一全面回升。恒指高開高走，收報１６８２８，升３１７點或升１﹒９％，主板成交逾

１１６０億元。三大科技股美團（０３６９０）、騰訊（００７００）及阿里巴巴

（０９９８８）合共貢獻恒指１５６點，佔今日恒指升幅近半。恒指連續兩日反彈，升勢凌厲，

預料明日有機會挑戰１７０００點大關。但兩日累積升幅超過６００點，一旦升破１７０００點

大關，不排除有回吐壓力，要站穩１７０００點有難度。



＊Ａ股三連跌，成交又收縮＊



官方重提在人行公開市場操作增加國債買賣，然而對市場刺激有限，滬深股市今日接力再跌

，儘管個股升多跌少，惟資源股跌勢兇猛，加上銀行板塊逾１％升幅被抹平，滬綜指全日收跌

０﹒７４％，連續第三日下跌，報３０３２﹒９８點，深成指挫０﹒６１％，創業板指則倒升

０﹒１５％收市。

成交顯著疲軟，兩市全日水平僅７７５４億元人民幣，按日減少５﹒７％，是自４月９日以

來重新跌穿８０００億元人民幣，更是２月１日以來新低，但留意到午後外資轉流入，陸股通淨

流入超過２１億元人民幣。



＊茶百道掛牌首日曾瀉四成，茶飲股難突圍？＊



內地奶茶連鎖企業茶百道在港ＩＰＯ，今日首日掛牌交易，但上市即破發，盤中暴跌逾

３８％，最終全日收跌近２７％，報１２﹒８元。有媒體稱茶百道或創下２０１５年以來、在港

籌集至少３億美元的ＩＰＯ公司的最差首日表現。中國證監會才稱支持內地行業龍頭企業赴港上

市，結果港交所（００３８８）馬上喝到一杯苦茶，新股市場愁雲慘霧情況未變。

茶百道每股發行價１７﹒５元，募集規模約２５﹒９億元（約３﹒３１億美元），是今年以

來規模最大的香港ＩＰＯ。但公開發售認購不足額，只有５０％認購，重新分配後公開發售佔約

５％，其餘為國際配售。

傳媒引述為茶百道上市提供諮詢的銀行家稱，面對公司掛牌大跌的情況「Ｉ ａｍ

ｓｐｅｅｃｈｌｅｓｓ」，認為市場情緒非常差，但由於上市過程已花費大量資金，茶百道別無

選擇只能繼續推進ＩＰＯ。

目前內地茶飲品牌同質性高，由於欠缺獨特性，個別茶飲股難以突圍而出。誠然飲食股想像

空間不大，注定難有長期投資價值，然而僅從公司基本面出發來解釋茶百道今日走勢，實在難以

讓人信服。分析認為，港股市場問題在於資金流入不足，日後再有巨無霸級新股上市，很可能會

進一步抽乾港股流動性，新股走勢亦難以看好。



＊中概股大漲，帶動科指升＊



美股氣氛修復，中概股隔晚創下六周來最大升幅，帶動一眾互聯網港股上升，恒生科技指數

今日亦漲３﹒４％。美團（０３６９０）漲８％，京東集團（０９６１８）升６﹒１％，騰訊

（００７００）升３﹒８％，微博（０９８９８）升３﹒３％，百度（０９８８８）升２﹒６％

，小米（０１８１０）升２﹒３％，阿里（０９９８８）揚２％。

據獨立研究公司Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ Ｒｅｓｅａｒｃｈ報告指，蘋果公司第一季度

在中國的ｉＰｈｏｎｅ銷售下降１９％。蘋概股個別走，舜宇光學（０２３８２）跌２﹒５％，

瑞聲科技（０２０１８）升２﹒８％，富智康集團（０２０３８）升３％。







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