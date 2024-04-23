《Ａ股焦點》金價顯著回吐，北方銅業跌停，洛鉬Ａ挫逾半成

《經濟通通訊社２３日專訊》由於中東衝突暫未有升級的新跡象，黃金價格錄得一年來最大

單日跌幅，紐約期金跌２﹒８％，收每盎司２３４６﹒４美元。黃金概念捱沽，北方銅業

（深：０００７３７）跌停，中信金屬（滬：６０１０６１）瀉９％，中潤資源

（深：０００５０６）跌７﹒８％，洛陽鉬業（滬：６０３９９３）挫５﹒３％，湖南白銀

（深：００２７１６）跌５﹒１％，白銀有色（滬：６０１２１２）跌５％。（ｅｙ）

