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AH股新聞

23/04/2024 13:36

《Ａ股焦點》金價顯著回吐，北方銅業跌停，洛鉬Ａ挫逾半成

　　《經濟通通訊社２３日專訊》由於中東衝突暫未有升級的新跡象，黃金價格錄得一年來最大
單日跌幅，紐約期金跌２﹒８％，收每盎司２３４６﹒４美元。黃金概念捱沽，北方銅業
（深：０００７３７）跌停，中信金屬（滬：６０１０６１）瀉９％，中潤資源
（深：０００５０６）跌７﹒８％，洛陽鉬業（滬：６０３９９３）挫５﹒３％，湖南白銀
（深：００２７１６）跌５﹒１％，白銀有色（滬：６０１２１２）跌５％。（ｅｙ）

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