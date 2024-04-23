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AH股新聞

23/04/2024 08:33

《駐滬專電》陳吉寧調研華誼集團，要求向產業鏈高端邁進

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市委書記陳吉寧昨日來到上海化學工
業區，結合國企改革深化提升行動專題調研華誼集團（滬：６００６２３），實地了解化工產業
創新轉型發展及安全生產相關工作。
　　陳吉寧指出，華誼集團要聚焦重點領域加大關鍵核心技術攻關突破，不斷向產業鏈高端邁進
，更好服務國家戰略使命，奮力打造世界一流企業。要加快數字化智能化綠色化轉型，緊跟科技
發展前沿，鞏固拓展傳統優勢，積極構建新型科創平台，在多種技術路線和多種模式選擇中看清
、選準和聚焦正確賽道。以綠色低碳供應鏈體系為牽引，加強以成本為核心的技術路線比選，在
推動綠色轉型發展中更好發揮引領帶動作用。要順應市場發展規律，積極穩健走出去，打開發展
新空間。相關部門要加強工作對接，提供綜合服務支撐，支持企業在服務共建「一帶一路」中實
現新發展。
　　上海華誼集團是由上海市國資委授權，通過資產重組建立的大型企業集團公司，旗下擁有雙
錢集團、上海天原集團、上海焦化有限公司、上海氯鹼化工股份有限公司、上海吳涇化工有限公
司等２０多個子公司。

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