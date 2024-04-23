【數據解讀】ＮＩＦＤ：首季中國債務增速創新低但宏觀槓桿率攀升

《經濟通通訊社２３日專訊》國家金融與發展實驗室（ＮＩＦＤ）發布的《２０２４年一季

度宏觀槓桿率》報告指出，今年一季度，中國的宏觀槓桿率從２０２３年末的２８８％上升至

２９４﹒８％，共上升了６﹒８個百分點，升幅小於２０２３年同期；預計全年宏觀槓桿率的增

幅有望少於２０２３年，共上升１０個百分點左右。

同時，一季度全社會債務同比增長８﹒８％，按季度增速來看，已經處於２００１年以來的

最低水平；單季名義ＧＤＰ只上升了４﹒２％，已經連續四個季度低於實際ＧＤＰ增速。

報告指，儘管總體債務增速繼續下降，但宏觀槓桿率在一季度仍然上升了６﹒８個百分點，

主要原因是名義ＧＤＰ增速的超預期下滑。如果名義ＧＤＰ增速長期徘徊在４％－５％左右的水

平，實體經濟債務增速也需要下降到５％左右的水平才能勉強維持宏觀槓桿率的基本穩定。

但報告認為，債務增速很難在短期內繼續下降，因為無論是貨幣政策還是財政政策，都希望

加大逆周期調控的力度，提高各部門的債務增速，促進經濟穩定增長。具體來看，２０２４年一

季度居民、企業和政府的債務同比增速分別為５﹒１％、８﹒３％和１４﹒７％；居民債務增速

再創新低，企業部門債務增速繼續回落，政府債務增速仍維持在較高位置。（ｌｃ）

