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AH股新聞

23/04/2024 09:33

《神州基金》一季度貴州茅台和寧德時代仍為公募基金前兩大重倉股

　　《經濟通通訊社２３日專訊》公募基金２０２４年一季報基本披露完畢。根據天相投顧統計
，公募基金全部持倉中（含港股），貴州茅台（滬：６００５１９）、寧德時代
（深：３００７５０）、五糧液（深：０００８５８）、瀘州老窖（深：０００５６８）、紫金
礦業（滬：６０１８９９）、騰訊控股（００７００）、美的集團（深：０００３３３）、恒瑞
醫藥（滬：６００２７６）、山西汾酒（滬：６００８０９）、立訊精密（深：００２４７５）
成為公募基金前十大重倉股。
　　與２０２３年四季度末相比，貴州茅台和寧德時代仍然位列公募基金的第一大和第二大重倉
股，公募基金持有市值分別達６５８﹒５６億元（人民幣．下同）和５６７﹒０８億元。紫金礦
業、美的集團新晉前十大重倉股，邁瑞醫療（深：３００７６０）、藥明康德
（滬：６０３２５９）退出前十大重倉股。　
　　從增持情況看，寧德時代獲增持最多，截至一季度末，積極投資偏股型基金合計增持寧德時
代１３７﹒７４億元。紫金礦業增持市值也超過１００億元，美的集團、洛陽鉬業
（滬：６０３９９３）、北方華創（深：００２３７１）均獲增持超５０億元。　
　　從減持情況看，藥明康德被減持最多，截至一季度末，積極投資偏股型基金合計減持藥明康
德１７６﹒１４億元。貴州茅台被減持市值也超１００億元，立訊精密、藥明生物
（０２２６９）、三花智控（深：００２０５０）、智飛生物（深：３００１２２）、寶信軟件
（滬：６００８４５）被減持市值均超５０億元。（ｌｃ）

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