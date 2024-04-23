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AH股新聞

23/04/2024 09:32

【大國博弈】歐盟再促ＴｉｋＴｏｋ就獎勵計劃功能提交風險評估

　　《經濟通通訊社２３日專訊》字節跳動旗下短片平台ＴｉｋＴｏｋ本月在法國和西班牙推出
新版ＴｉｋＴｏｋ　Ｌｉｔｅ，並附帶「獎勵計劃」（Ｔａｓｋ　ａｎｄ　Ｒｅｗａｒｄ　
Ｌｉｔｅ）。歐盟委員會上周已要求ＴｉｋＴｏｋ在２４小時內提交新應用程式的風險評估。惟
歐盟委員會昨表示，ＴｉｋＴｏｋ尚未提交令人滿意的回應，可能會於本周四（２５日）要求
ＴｉｋＴｏｋ　Ｌｉｔｅ暫停獎勵功能。
　　歐盟內部市場執行委員布雷頓發聲明稱，ＴｉｋＴｏｋ有２４小時提交ＴｉｋＴｏｋ　
Ｌｉｔｅ的風險評估報告，否則將面臨全球營收１％的罰款，並須在５月３日之前提供其他要求
的資訊。
　　布雷頓表示，除非ＴｉｋＴｏｋ提供令人信服的安全性證據，否則歐盟隨時準備援引《數碼
服務法》（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ａｃｔ）臨時措施，包括暫停ＴｉｋＴｏｋ　
Ｌｉｔｅ的功能。
　
＊ＴｉｋＴｏｋ：獎勵計劃只適用１８歲以上用戶＊
　
　　據悉，ＴｉｋＴｏｋ　Ｌｉｔｅ受爭議的主要是其獎勵計劃，對用戶觀看特定影片、點讚、
追蹤、邀請朋友加入等行為提供積分獎勵，可兌換網絡購物禮券等實質報酬。歐盟執委會認為，
Ｔｉｋｔｏｋ這項獎勵方案在推出前並未對可能的風險做到盡責評估，尤其是使兒童上癮、危害
用戶心理健康的風險。
　　ＴｉｋＴｏｋ強調，獎勵計劃只適用１８歲以上用戶，每日觀看短片亦有設限，公司會繼續
與歐盟委員會討論。（ｒｙ）

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