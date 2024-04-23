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AH股新聞

23/04/2024 11:56

【內房困局】深圳花樣年項目二手樓降價六成，曾受炒房團青睞

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《第一財經》報道，近日深圳寶安區一樓盤的二手房成交數
據引關注。網傳圖片顯示，花樣年（０１７７７）花鄉小區一套面積２８平方米的住宅在４月
１０日成交，作價１６６萬元（人民幣．下同），每平方米約６萬元。該區多名房產中介確認了
該成交情況；另外，由於原業主購買房不滿五年就出售，購房者還付了５萬元增值稅。
　
＊高峰期每平方米售價接近１５萬元＊
　
　　值得注意的是，該小區２８平方米戶型的房源，在２０２１年曾以４１０萬元成交，彼時的
單價接近１５萬元╱平方米，該戶型樓價相比高峰期跌了近六成。
　　談及該小區大幅度降價的原因，多名中介都提到了「炒房團」。「這個小區的房價２０１９
年１１月前後開始大漲，一直到２０２１年達到高峰。」中介表示，該小區樓齡新，小戶型較多
，又靠近前海，是不少年輕人的上車盤，這些又成為炒房團瞄準該小區的重要因素。
　　近年來，深圳房價確實存在普遍下跌的情況。樂有家統計的數據顯示，２０２３年，深圳二
手房成交均價從２０２１年的８萬元╱平方米跌至６﹒５萬元平方米，接近２０１９年６﹒２萬
元╱平方米的水平，跌幅約１９％。（ｒｙ）

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