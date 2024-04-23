《行業數據》機構：蘋果手機首季在華銷售按年跌１９％，疫後最差

《經濟通通訊社２３日專訊》據獨立研究公司Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ報告指，蘋果公司第一季度在中國的ｉＰｈｏｎｅ銷售下降１９％，是該產品

自２０２０年初疫情爆發以來在當地的最

差銷售表現，在所有手機品牌排名跌至第三，與華為大致相當。（ｅｙ）





