《行業數據》機構：蘋果手機首季在華銷售按年跌１９％，疫後最差

《經濟通通訊社２３日專訊》據獨立研究公司Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ
Ｒｅｓｅａｒｃｈ報告指，蘋果公司第一季度在中國的ｉＰｈｏｎｅ銷售下降１９％，是該產品
自２０２０年初疫情爆發以來在當地的最
差銷售表現，在所有手機品牌排名跌至第三，與華為大致相當。（ｅｙ）
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
23/04/2024 16:10
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自２０２０年初疫情爆發以來在當地的最
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