《Ａ股行情》滬指低開０﹒２％，財政部發文增寬鬆預期

《經濟通通訊社２３日專訊》美股隔晚顯著反彈，滬深股市今早仍低開，滬綜指低開

０﹒２％，報３０３８﹒６１點，深成指低開０﹒０８％，創業板指高開０﹒１８％，科技股造

好，資源股明顯走低。

國家財政部黨組理論學習中心組在《人民日報》撰文稱，支持在人行公開市場操作中逐步增

加國債買賣，充實貨幣政策工具箱。更好發揮國債收益率曲線定價基準作用，提升資金配置效率

。中共總書記習近平曾在中央金融工作會議提到「要在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣」

，有關言論在本月公開後，曾經引發「中國式ＱＥ」猜想，曾短暫地激發市場狂歡。

國務院以「進一步深化資本市場改革，促進資本市場平穩健康發展」為主題，進行第七次專

題學習。國務院總理李強指出，要加快完善資本市場基礎制度體系，健全發行、交易、退市等關

鍵制度，嚴把發行上市准入關，促進上市公司增強回報投資者意識，及加大對違法違規行為的懲

治力度等。

一線城市再度放寬樓市調控，北京市昨日（２２日）下發樓市新政，宣布自今日起簽訂購房

網簽合同，且離婚不滿一年的房貸申請人，如家庭名下在本市無成套住房，將執行首套房信貸政

策。

人民銀行今日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，連續第六個交易日操作量完全

對沖到期量，反映市場資金持續充裕。（ｅｙ）

