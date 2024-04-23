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AH股新聞

23/04/2024 11:35

《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒４１％，外圍局勢暫降溫資源股顯著挫

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國家財政部黨組理論學習中心組在《人民日報》撰文稱，支持
在人行公開市場操作中逐步增加國債買賣，充實貨幣政策工具箱。更好發揮國債收益率曲線定價
基準作用，提升資金配置效率。官方重提在人行公開市場操作增加國債買賣，然而今次對市場刺
激有限，Ａ股今早接力再跌，盡管銀行板塊升超１％，個股亦升多跌少，然而外圍地緣政治降溫
，資源股跌勢兇猛，拖累滬綜指半日下跌０﹒４１％，報３０３２﹒１３點，深成指更挫
０﹒７４％，創業板指軟０﹒３１％。
　　留意成交顯著疲軟，兩市半日水平僅４８３６億元（人民幣．下同），較上交易日（２２日
）同時段大減１３﹒２％，陸股通淨流出近４２億元。
　
＊金價急回，概念股捱沽＊
　
　　由於中東衝突暫未有升級的新跡象，黃金錄得一年來最大單日跌幅，紐約期金跌２﹒８％，
收每盎司２３４６﹒４美元。黃金概念捱沽，北方銅業（深：０００７３７）跌停，中信金屬
（滬：６０１０６１）瀉９％，中潤資源（深：０００５０６）跌５﹒９％，株冶集團
（滬：６００９６１）跌５﹒７％，洛陽鉬業（滬：６０３９９３）挫５﹒１％，湖南白銀
（深：００２７１６）跌４﹒８％，白銀有色（滬：６０１２１２）跌４﹒７％。
　　其他有色股方面，華錫有色（滬：６００３０１）跌停，中孚實業（滬：６００５９５）跌
６﹒９％，中礦資源（深：００２７３８）、騰遠鈷業（深：３０１２１９）跌６％，華友鈷業
（滬：６０３７９９）跌５﹒９％，錫業股份（深：０００９６０）挫５﹒７％。
　　國際油價同走低。紐約期油跌０﹒４％，結算價報每桶８１﹒９美元。布蘭特期油下跌
０﹒３％，結算價報每桶８７美元。三桶油偏軟，中國石油（滬：６０１８５７）跌１﹒３％，
中國海油（滬：６００９３８）跌０﹒９％，中國石化（滬：６０００２８）無升跌。
　
＊特斯拉業績不被期待，寧德時代小跌＊
　
　　特斯拉即將公布業績，市場預計公司營業利潤下降４０％，營收更可能出現四年來首次下滑
。概念股提前挫，譜尼測試（深：３００８８７）瀉７﹒６％，首鋼股份（深：０００９５９）
跌４﹒９％，銀河磁體（深：３００１２７）挫３﹒６％，華峰鋁業（滬：６０１７０２）跌
３﹒２％，許繼電氣（深：０００４００）跌２﹒９％，電池供應商寧德時代
（深：３００７５０）則軟０﹒２％。（ｅｙ）

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