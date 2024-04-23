《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒４１％，外圍局勢暫降溫資源股顯著挫

《經濟通通訊社２３日專訊》國家財政部黨組理論學習中心組在《人民日報》撰文稱，支持

在人行公開市場操作中逐步增加國債買賣，充實貨幣政策工具箱。更好發揮國債收益率曲線定價

基準作用，提升資金配置效率。官方重提在人行公開市場操作增加國債買賣，然而今次對市場刺

激有限，Ａ股今早接力再跌，盡管銀行板塊升超１％，個股亦升多跌少，然而外圍地緣政治降溫

，資源股跌勢兇猛，拖累滬綜指半日下跌０﹒４１％，報３０３２﹒１３點，深成指更挫

０﹒７４％，創業板指軟０﹒３１％。

留意成交顯著疲軟，兩市半日水平僅４８３６億元（人民幣．下同），較上交易日（２２日

）同時段大減１３﹒２％，陸股通淨流出近４２億元。



＊金價急回，概念股捱沽＊



由於中東衝突暫未有升級的新跡象，黃金錄得一年來最大單日跌幅，紐約期金跌２﹒８％，

收每盎司２３４６﹒４美元。黃金概念捱沽，北方銅業（深：０００７３７）跌停，中信金屬

（滬：６０１０６１）瀉９％，中潤資源（深：０００５０６）跌５﹒９％，株冶集團

（滬：６００９６１）跌５﹒７％，洛陽鉬業（滬：６０３９９３）挫５﹒１％，湖南白銀

（深：００２７１６）跌４﹒８％，白銀有色（滬：６０１２１２）跌４﹒７％。

其他有色股方面，華錫有色（滬：６００３０１）跌停，中孚實業（滬：６００５９５）跌

６﹒９％，中礦資源（深：００２７３８）、騰遠鈷業（深：３０１２１９）跌６％，華友鈷業

（滬：６０３７９９）跌５﹒９％，錫業股份（深：０００９６０）挫５﹒７％。

國際油價同走低。紐約期油跌０﹒４％，結算價報每桶８１﹒９美元。布蘭特期油下跌

０﹒３％，結算價報每桶８７美元。三桶油偏軟，中國石油（滬：６０１８５７）跌１﹒３％，

中國海油（滬：６００９３８）跌０﹒９％，中國石化（滬：６０００２８）無升跌。



＊特斯拉業績不被期待，寧德時代小跌＊



特斯拉即將公布業績，市場預計公司營業利潤下降４０％，營收更可能出現四年來首次下滑

。概念股提前挫，譜尼測試（深：３００８８７）瀉７﹒６％，首鋼股份（深：０００９５９）

跌４﹒９％，銀河磁體（深：３００１２７）挫３﹒６％，華峰鋁業（滬：６０１７０２）跌

３﹒２％，許繼電氣（深：０００４００）跌２﹒９％，電池供應商寧德時代

（深：３００７５０）則軟０﹒２％。（ｅｙ）

