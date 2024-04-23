《Ａ股行情》滬指低收０﹒７％三連跌，兩市成交創２月初以來新低

《經濟通通訊社２２日報道》官方重提在人行公開市場操作增加國債買賣，然而對市場刺激

有限，滬深股市今日接力再跌，儘管個股升多跌少，惟資源股跌勢兇猛，加上銀行板塊逾１％升

幅被抹平，滬綜指全日收跌０﹒７４％，兩連跌，報３０３２﹒９８點，深成指挫０﹒６１％，

創業板指則倒升０﹒１５％收市。

成交顯著疲軟，兩市全日水平僅７７５４億元（人民幣．下同），按日減少５﹒７％，是自

４月９日以來重新跌穿８０００億元，更是２月１日以來新低，但留意到午後外資轉流入，陸股

通淨流入超過２１億元。



＊金價回落黃金股捱沽＊



中東衝突暫未有升級的新跡象，黃金錄得一年來最大單日跌幅，紐約期金跌２﹒８％，收每

盎司２３４６﹒４美元。黃金概念捱沽，北方銅業（深：０００７３７）、萊紳通靈

（滬：６０３９００）跌停，中信金屬（滬：６０１０６１）瀉９﹒７％，中潤資源

（深：０００５０６）跌８﹒２％，西部礦業（滬：６０１１６８）跌６﹒９％，洛陽鉬業

（滬：６０３９９３）挫６﹒４％，白銀有色（滬：６０１２１２）跌６％，湖南白銀

（深：００２７１６）跌５﹒６％。

鋼材股亦告跌，盛德鑫泰（深：３００８８１）、中信特鋼（深：０００７０８）跌

５﹒３％，杭鋼股份（滬：６００１２６）跌５％，武進不銹（滬：６０３８７８）走低

４﹒９％，金岭礦業（深：０００６５５）跌３﹒６％，馬鋼股份（滬：６００８０８）跌

２﹒９％，鞍鋼股份（深：０００８９８）跌２﹒８％。



＊白酒股連升兩日＊



午後外資流入，白酒股連升兩日，老白干酒（滬：６００５５９）漲２﹒９％，迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）升２﹒６％，皇台酒業（深：０００９９５）升２﹒１％，五糧液

（深：０００８５８）升１﹒７％，洋河股份（深：００２３０４）揚１﹒５％，貴州茅台

（滬：６００５１９）升１％。

人形機器人概念股成今日最大亮點，豐立智能（深：３０１３６８）飆兩成封板，鳴志電器

（滬：６０３７２８）升７％，江蘇雷利（深：３００６６０）升６％，夏廈精密

（深：００１３０６）升５﹒３％，步科股份（滬：６８８１６０）升５﹒１％，維峰電子

（深：３０１３２８）走高５％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５０６﹒２２ －０﹒７０

上證綜合指數 ３０２１﹒９８ －０﹒７４ ３４８６﹒５２

上證Ａ股指數 ３１６８﹒２３ －０﹒７４

深證成份指數 ９１８３﹒１４ －０﹒６１ ４２６６﹒９３

深圳創業板指數 １７５３﹒１６ ＋０﹒１５

上證Ｂ股指數 ２４２﹒７５ －１﹒４６ ２﹒２８

深證Ｂ股指數 １０６２﹒１５ －０﹒４０ ０﹒４７

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