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AH股新聞

23/04/2024 15:11

《Ａ股行情》滬指低收０﹒７％三連跌，兩市成交創２月初以來新低

　　《經濟通通訊社２２日報道》官方重提在人行公開市場操作增加國債買賣，然而對市場刺激
有限，滬深股市今日接力再跌，儘管個股升多跌少，惟資源股跌勢兇猛，加上銀行板塊逾１％升
幅被抹平，滬綜指全日收跌０﹒７４％，兩連跌，報３０３２﹒９８點，深成指挫０﹒６１％，
創業板指則倒升０﹒１５％收市。
　　成交顯著疲軟，兩市全日水平僅７７５４億元（人民幣．下同），按日減少５﹒７％，是自
４月９日以來重新跌穿８０００億元，更是２月１日以來新低，但留意到午後外資轉流入，陸股
通淨流入超過２１億元。
　
＊金價回落黃金股捱沽＊
　
　　中東衝突暫未有升級的新跡象，黃金錄得一年來最大單日跌幅，紐約期金跌２﹒８％，收每
盎司２３４６﹒４美元。黃金概念捱沽，北方銅業（深：０００７３７）、萊紳通靈
（滬：６０３９００）跌停，中信金屬（滬：６０１０６１）瀉９﹒７％，中潤資源
（深：０００５０６）跌８﹒２％，西部礦業（滬：６０１１６８）跌６﹒９％，洛陽鉬業
（滬：６０３９９３）挫６﹒４％，白銀有色（滬：６０１２１２）跌６％，湖南白銀
（深：００２７１６）跌５﹒６％。
　　鋼材股亦告跌，盛德鑫泰（深：３００８８１）、中信特鋼（深：０００７０８）跌
５﹒３％，杭鋼股份（滬：６００１２６）跌５％，武進不銹（滬：６０３８７８）走低
４﹒９％，金岭礦業（深：０００６５５）跌３﹒６％，馬鋼股份（滬：６００８０８）跌
２﹒９％，鞍鋼股份（深：０００８９８）跌２﹒８％。
　
＊白酒股連升兩日＊
　
　　午後外資流入，白酒股連升兩日，老白干酒（滬：６００５５９）漲２﹒９％，迎駕貢酒
（滬：６０３１９８）升２﹒６％，皇台酒業（深：０００９９５）升２﹒１％，五糧液
（深：０００８５８）升１﹒７％，洋河股份（深：００２３０４）揚１﹒５％，貴州茅台
（滬：６００５１９）升１％。
　　人形機器人概念股成今日最大亮點，豐立智能（深：３０１３６８）飆兩成封板，鳴志電器
（滬：６０３７２８）升７％，江蘇雷利（深：３００６６０）升６％，夏廈精密
（深：００１３０６）升５﹒３％，步科股份（滬：６８８１６０）升５﹒１％，維峰電子
（深：３０１３２８）走高５％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５０６﹒２２　－０﹒７０　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０２１﹒９８　－０﹒７４　　　　３４８６﹒５２　　
　　上證Ａ股指數　　３１６８﹒２３　－０﹒７４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９１８３﹒１４　－０﹒６１　　　　４２６６﹒９３　　
　　深圳創業板指數　１７５３﹒１６　＋０﹒１５　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２４２﹒７５　　－１﹒４６　　　　　２﹒２８　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０６２﹒１５　－０﹒４０　　　　　０﹒４７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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