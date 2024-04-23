  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

23/04/2024 09:26

《Ａ股評論》中金上季度加倉資源及高息股，減持成長風格

　　《經濟通通訊社２３日專訊》內地券商中金公司發表報告，指在第一季度主動偏股型基金倉
位從８８﹒２％下降至８７﹒７％，偏股混合型基金倉位由８７﹒９％略降至８７﹒４％。
　　在板塊選擇方面，因應大宗商品漲價，以有色金屬、石油石化為代表的資源股獲加倉較多，
具備高股息特徵的通信、家用電器、公用事業和銀行也獲加倉，至於關注長線發展的成長風格領
域減倉較多，如醫藥生物、電子及電腦等。中金稱，臨近第一季財報披露期，將關注景氣度較高
的出口領域，另外亦繼續關注黃金、石油石化、有色金屬等資源板塊。
　　在個股方面，中金稱第一季龍頭公司持股集中度近幾個季度首次回升，其中寧德時代
（深：３００７５０）、紫金礦業（滬：６０１８９９）、美的集團（深：０００３３３）持倉
市值提升較多；藥明康德（滬：６０３２５９）、貴州茅台（滬：６００５１９）、立訊精密
（深：００２４７５）持倉規模下降較多。
　　中金報告還指，第一季可投資港股的主動偏股型基金的港股配置比例從１４％升至
１４﹒６％，其中中海油（００８８３）獲加倉較多，小鵬汽車（０９８６８）減倉較多。
（ｅｙ）

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金