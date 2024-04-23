《Ａ股評論》中金上季度加倉資源及高息股，減持成長風格

《經濟通通訊社２３日專訊》內地券商中金公司發表報告，指在第一季度主動偏股型基金倉

位從８８﹒２％下降至８７﹒７％，偏股混合型基金倉位由８７﹒９％略降至８７﹒４％。

在板塊選擇方面，因應大宗商品漲價，以有色金屬、石油石化為代表的資源股獲加倉較多，

具備高股息特徵的通信、家用電器、公用事業和銀行也獲加倉，至於關注長線發展的成長風格領

域減倉較多，如醫藥生物、電子及電腦等。中金稱，臨近第一季財報披露期，將關注景氣度較高

的出口領域，另外亦繼續關注黃金、石油石化、有色金屬等資源板塊。

在個股方面，中金稱第一季龍頭公司持股集中度近幾個季度首次回升，其中寧德時代

（深：３００７５０）、紫金礦業（滬：６０１８９９）、美的集團（深：０００３３３）持倉

市值提升較多；藥明康德（滬：６０３２５９）、貴州茅台（滬：６００５１９）、立訊精密

（深：００２４７５）持倉規模下降較多。

中金報告還指，第一季可投資港股的主動偏股型基金的港股配置比例從１４％升至

１４﹒６％，其中中海油（００８８３）獲加倉較多，小鵬汽車（０９８６８）減倉較多。

（ｅｙ）

