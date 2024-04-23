世界反興奮劑組織堅稱允許藥檢陽性中國泳手出賽無誤，無政治壓力

《經濟通通訊社２３日專訊》２３名中國游泳運動員於２０２１年１月在河北石家莊參賽時

，被發現對禁藥曲美他嗪（ＴＭＺ）檢測結果呈陽性，世界反興奮劑組織（ＷＡＤＡ）被指完全

聽信中方說法「放生」涉事運動員，且並未對外公開此事件，未被禁賽的運動員在接下來的東京

奧運會上贏得多枚獎牌。

ＷＡＤＡ發表聲明表示，在該會查看該紀錄片後，仍然堅持其有關此案的科學調查和法律決

定的結果。ＷＡＤＡ官員在其後公開表示，根據ＴＭＺ藥理學專家和反興奮劑專家得到的科學證

據和情報，該會沒有任何全球反興奮劑法規中的依據來質疑中國機構得出的樣本受到污染的調查

結果，並強調沒有任何政治壓力要求撤銷此案。

ＷＡＤＡ又表示，管理國際游泳運動的世界水上運動（Ｗｏｒｌｄ Ａｑｕａｔｉｃｓ）也

接受了其在此案中的立場。

不過《美聯社》一則跟進報道揭露，近年來，中國向ＷＡＤＡ捐贈了近２００萬美元，被質

疑超出了其作為國家政府的預期支付金額。

另外，美國反興奮劑機構首席執行官泰格特曾表示有關消息令人震驚，指控ＷＡＤＡ秘密掩

蓋了中國泳手對藥檢呈陽性的結果。ＷＡＤＡ日前發聲明，斥泰格特的言論是駭人、完全虛假且

具誹謗性，其說法是出於政治動機，目的是破壞ＷＡＤＡ在世界各地保護乾淨體育的工作，將提

交其法律顧問採取進一步行動。（ｅｙ）



