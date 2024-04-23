《中國監管》內地修訂反洗錢法草案，人行將設機構分析可疑交易

《經濟通通訊社２３日專訊》內媒報道，反洗錢法修訂草案今日提請十四屆全國人大常委會

初次審議。修訂草案共７章６２條，主要包括明確適用範圍、加強反洗錢監督管理、完善反洗錢

義務規定等內容。報道解讀，新修訂的內地反洗錢法將規定國務院反洗錢行政主管部門（即人民

銀行）設立反洗錢監測分析機構，開展反洗錢資金監測，負責接受、分析大額交易和可疑交易報

告等。

報道指，近年來反洗錢工作暴露出有關機構履行反洗錢義務能力不足，反洗錢監管協作機制

不順暢，信息共享程度不高，監測防控新型洗錢風險以及打擊治理腐敗、跨境賭博、「地下錢莊

」等違法犯罪活動有待加強等問題。

修訂草案明確職責分工，規定人民銀行負責全國的反洗錢監督管理工作，與國務院有關部門

、國家監察機關和司法機關相互配合；國務院有關部門在各自的職責範圍內履行反洗錢監督管理

職責。

另外，修訂草案規定金融機構反洗錢義務主要包括：建立健全反洗錢內控制度並有效實施；

開展客戶盡職調查，了解客戶身份、交易背景和風險狀況；保存客戶身份資料和交易記錄；有效

執行大額交易報告制度和可疑交易報告制度。（ｅｙ）

