【大國博弈】美國或制裁援俄中資行，中方：中俄經貿權利不容侵犯

《經濟通通訊社２３日專訊》美國國務卿布林肯將於明日至周五（２４至２６日）訪華，據

《華爾街日報》引述消息人士指，美國正在起草制裁措施，勢要切斷一些中資銀行與全球金融體

系的連接，如無法連接美元，以停止中國商業支援俄羅斯軍備生產。

中國外交部發言人汪文斌今日就此回應，美方一邊出台大規模援助烏克蘭法案，一邊又對中

俄正常的經貿往來進行無端指責，這種做法極其虛偽，也十分不負責任。中方對此堅決反對。

汪文斌強調，必須指出的是中方在平等互利基礎上，同包括俄羅斯在內的世界各國開展正常

經貿往來的權利不容干擾和破壞，中方正當權益不容侵犯。奉勸美方拱火澆油也好，抹黑甩鍋也

罷，都不是解決烏克蘭問題的正確途徑，只有兼顧各方合理安全關切，通過對話談判建立均衡有

效可持續的歐洲安全框架，才是唯一正確選擇。

另外，被問到中方將採取何種措施應對美國「３０１調查」，汪文斌表示，中方一貫認為，

中美經貿關係的本質是互惠互利，貿易戰沒有贏家，美國對華加徵３０１關稅嚴重干擾中美正常

經貿往來，損害兩國企業，特別是美國消費者的利益，而且已經被世貿組織裁定違反其規則。中

方敦促美方切實遵守世貿組織規則，取消全部對華加徵的關稅，不得進一步增加關稅，中方將採

取一切必要措施捍衛自身權益。（ｅｙ）

