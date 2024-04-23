【中概焦點】鬥魚創辦人陳少杰據報已取保候審，或最少判囚５年

《經濟通通訊社２３日專訊》內地直播分享平台鬥魚創辦人、董事會主席兼ＣＥＯ陳少杰去

年１１月因涉嫌開設賭場罪，被四川成都都江堰市公安局逮捕，據內媒《科創板日報》引述知情

人士報道，少杰已於今年春節後取保候審，後續或仍將面臨實刑判決。報道引述法律人士根據案

件情節推算，陳少杰可能被判囚５年－７年之間。

報道並提到，陳少杰被捕後，鬥魚一批頭部主播暫停直播，而後僅幾位主播在停播數十天後

宣布復播，據傳這些主播均與陳少杰有關，涉及參與賭博和洗錢。報道引述知情人士指，已停播

一個多月的斗魚知名主播「小團團」今年３月確認被捕，而「小團團」也因涉嫌大額賭博，且與

陳少杰案有關。

此外，報道指出，在創始人被捕後，鬥魚在去年第四季開始進行多項變革，包括加強在合規

方面的自查力度和規範管理，不斷提高產品、運營、審核等層面的合規標準；平台臨時管理委員

會在原有合規體系基礎上，構建「四位一體」（業務合規、內容合規、流程合規和數據合規）的

全新合規體系，全面推行項目風險防控制度，建立產品回溯機制，完善互動防沉迷制度，重視糾

紛投訴處理，定期排查平台的違規風險並整治違規行為，加強公司相關人員的風險意識教育等。

鬥魚由騰訊（００７００）持有３７％控股，陳少杰持股１７％排第二，總部位於武漢，以

遊戲直播為主，秀場、體育等直播為輔。２０１９年７月１７日，鬥魚在納斯達克上市，發行價

為１１﹒５美元。鬥魚美股股價昨晚升２﹒８５％，報８﹒２９美元。（ｓｌ）

