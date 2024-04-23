【大國博弈】布林肯明訪華，中方指將聚焦樹立正確認知等五大目標

《經濟通通訊社２３日專訊》美國國務卿布林肯將於２４日至２６日應邀訪華，是布林肯繼

去年６月任內首次訪華之後，再次訪問中國。央視新媒體「玉淵譚天」引述中國外交部北美大洋

洲司負責人指出，對於布林肯此次訪華，中方主要聚焦五大目標：第一，樹立正確認知；第二，

加強對話；第三，有效管控分歧；第四，推進互利合作；第五，共同承擔大國責任。

該負責人表示，「樹立正確認知」始終是中美關係必須扣好的「第一粒紐扣」，中美到底是

夥伴還是對手，是一個根本性的問題，不能犯顛覆性錯誤。中美兩個大國，不能不來往、不打交

道，更不能衝突對抗。中美關係應該穩下來，好起來，沿著穩定、健康、可持續的道路向前走。



＊將就台灣、經貿科技等問題闡明立場及提出明確要求＊



中方敦促美方將「舊金山願景」變成實景，而不是繼續以「競爭」之名行對華圍堵遏制打壓

之實。同時美方必須認識到，不能為溝通而溝通，不能說一套做一套，更不要幻想從所謂「實力

地位」出發同中方打交道。此外，美方尤其不能觸碰中方在台灣、民主人權、道路制度、發展權

利等問題上的紅線。中方將重點就台灣、經貿科技、南海等問題闡明嚴正立場、提出明確要求，

並堅決反對美方插手南海問題，挑撥中國和東盟關係。

該負責人又稱，中方將就巴勒斯坦問題向美方提出明確要求，至於烏克蘭問題，美方需要切

實反思自身在當中應當承擔的責任，不要做拱火澆油、借機漁利的事情，不得攻擊抹黑中俄正常

的國家關係，挑動陣營對抗，更不得對華抹黑詆毀、甩鍋推責，而且應立即停止對中國企業和個

人濫施單邊制裁。

該負責人強調，雙方外交團隊將在已經達成的相互尊重、和平共處、保持溝通、防止衝突、

恪守聯合國憲章、在有共同利益的領域開展合作、負責任地管控雙邊關係中的競爭因素７點共識

基礎上，繼續進行中美關係指導原則磋商。（ｓｌ）

