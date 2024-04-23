《神州金融》交通銀行Ａｐｐ故障，轉帳及購買理財等無法處理

《經濟通通訊社２３日專訊》內地社交平台今日有大量網民反映「交通银行Ａｐｐ崩了」，
這一話題更衝上熱搜。網民紛紛表示，在交行Ａｐｐ內嘗試轉帳、購買理財、聯繫在線客服等，
都彈出提示「帳戶有誤」、「交易失敗」或「系統正忙」，還有網民稱，「點外賣付款的時候提
示聯繫發卡銀行，打開手機銀行又打不開，差點以為是我的卡出問題」。（ｓｌ）
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23/04/2024 12:00
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