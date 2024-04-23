【車企血戰】蔚來據報加入搶小米ＳＵ７準車主，同樣補貼五千元

《經濟通通訊社２３日專訊》繼華為後，蔚來（０９８６６）據報也加入「搶客戰」。內媒
《科創板日報》報道，經走訪多家新能源汽車門店發現，蔚來也針對已付定金的小米
（０１８１０）ＳＵ７準車主推出５０００元（人民幣．下同）補貼。
報道引述蔚來汽車門店銷售人員表示，「只要您下單，我們同樣補貼５０００元」，而且蔚
來的「大定」也是５０００元，即使已鎖單、工廠已經排產，也隨時可以退定金。報道還提到，
小鵬（０９８６８）、理想（０２０１５）等門店銷售人員稱，多款車型已經調整售價，或推出
限時補貼，不再針對小米ＳＵ７鎖單車主推出單獨優惠。
由於小米ＳＵ７交付時間長達六個月，一些準車主等不及，正考慮購買其他品牌新能源車。
昨日有內媒發現，華為智界Ｓ７針對小米ＳＵ７準車主推出５０００元減免優惠，正正扣除了小
米ＳＵ７鎖單後不可退款的５０００元定金。小米董事長兼ＣＥＯ雷軍同日疑似回應事件稱，如
果準車主實在著急購車，「國內新能源汽車都不錯，比如智界Ｓ７、蔚來ＥＴ５、小鵬Ｐ７系列
等」，隨後智界、小鵬汽車官方微博發文對雷軍的「推薦」致以感謝。
雷軍今天在小米投資者日透露，截至４月２０日，小米ＳＵ７鎖單量超過７萬輛，目前正全
力擴充產能，全年交付目標超過１０萬輛；原計劃標準版、Ｍａｘ版４月底開始交付，已提前到
４月１８日。（ｓｌ）
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