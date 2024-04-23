《汽車新勢力》雷軍：小米智駕團隊一年預算１５億，將加大投入

《經濟通通訊社２３日專訊》據內媒報道，小米（０１８１０）創辦人、董事長兼ＣＥＯ雷

軍在小米投資者大會上表示，目前智駕團隊一年預算大概１５億人民幣左右，有超過１０００名

工程師，下一步計劃今年擴充到１５００人、明年擴充到２０００人，進一步加大智駕方面的投

入。

至於小米汽車的海外市場規劃，雷軍表示，未來三年都會１００％聚焦國內市場，把中國市

場做好，是小米汽車的第一步。小米業務收入有一半來自於全球市場，在１００多個國家做生意

，在３０多個國家有辦事處、分公司，擁有全球影響力和全球米粉基礎，「等我們準備好以後，

（小米汽車）做全球市場應該是水到渠成的」。



＊小米ＳＵ７毛利率約為５％－１０％，其成功證明純電轎車是大市場＊



雷軍又透露，預計小米ＳＵ７毛利率約在５％－１０％，具體數字還需仔細核算。雷軍認為

，小米ＳＵ７初步成功的背後，是小米ＳＵ７證明了純電轎車是大市場；傳統汽車行業裏ＳＵＶ

和轎車的市場需求為１比１，在純電領域，轎車肯定是主流需求。

雷軍並指出，目前最關注的是汽車、澎湃ＯＳ、ＡＩ這三項業務，此外還特別關注兩件事：

一是構建有競爭力的研發團隊，目前小米有近２萬名工程師，未來如何構建５萬人、甚至１０萬

人的研發團隊；二是如何有效梳理流程，流程和信息化是小米未來保障管理、提升效率的焦點工

作。（ｓｌ）

