《華為動向》華為北汽「享界Ｓ９」定位智尊座駕，將亮相北京車展

《經濟通通訊社２３日專訊》華為常務董事、終端ＢＧ ＣＥＯ、智能汽車解決方案ＢＵ董

事長余承東今日在問界新Ｍ５發布會尾聲公布，華為鴻蒙智行與北汽新能源共同打造的首款行政

級豪華旗艦轎車享界Ｓ９，將在今年４月２５日－５月４日舉行的北京國際車展正式亮相，預計

今年７－８月正式上市。余承東表示，定位為「智尊座駕」的享界Ｓ９將是全棧華為智能科技的

新突破，首發華為流媒體外後視鏡，車身設計採用「寰宇色系」。

「享界」是華為與北汽藍谷（滬：６００７３３）繼「極狐」後再度合作打造的全新車型。

據內媒報道，享界Ｓ９內部定價為３０萬－５０萬元人民幣，瞄準ＢＢＡ（Ｂｅｎｚ、ＢＭＷ、

Ａｕｄｉ）的中大型行政轎車市場。而據工信部上月公告信息顯示，通過申報的享界Ｓ９新車共

有三款型號，屬於「華彰牌」汽車，車標為「ＳＴＥＬＡＴＯ」，搭載華為數字能源技術有限公

司提供的電動機，後驅版本峰值功率可達２２７千瓦，雙電機版本為１５８千瓦＋２２７千瓦。

電池方面，享界Ｓ９將配備（深：３００７５０）旗下江蘇時代新能源科技有限公司的三元鋰離

子或三元鋰離子電池＋磷酸鐵錳鋰電池，提供７９﹒９千瓦時、９７﹒６千瓦時兩種電池容量，

ＣＬＴＣ工況續航分別為６７２公里、８１６公里、６６５公里。（ｓｌ）

