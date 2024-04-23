《中國要聞》全國首宗「ＡＩ聲音侵權案」配音師勝訴獲判賠２５萬

《經濟通通訊社２３日專訊》全國首宗「ＡＩ聲音侵權案」今日在北京互聯網法院一審宣判

，法官認定，作為配音師的原告，其聲音權益包括案中ＡＩ聲音，被告方使用原告聲音開發案中

ＡＩ文本轉語音產品，未獲得合法授權，構成侵權，判處書面賠禮道歉，並賠償原告各項損失

２５萬元人民幣。

案情指，原告殷某意外發現，自己的聲音被ＡＩ化後，在一款名為「魔音工坊」的Ａｐｐ上

以「魔小璇」名義對外出售。殷某以有關行為侵害其聲音權為由，將「魔音工坊」的運營主體北

京某智能公司等５被告起訴到北京互聯網法院，要求５被告停止侵權、賠禮道歉及賠償原告經濟

損失、精神損失的侵權責任。



＊法官指對錄音製品授權不代表對聲音授權＊



５被告均否認侵權。其中北京某智能科技有限公司認為，其Ａｐｐ中的聲音產品有合法來源

，來自於同為被告的某軟件公司；某軟件公司稱其使用的聲音來源於被告影音文化傳媒有限公司

；該影音公司認為自己與原告有過合作，約定經原告錄製形成的作品著作權歸屬其所有。至於另

外兩名被告－－平台運營商與涉案產品的經銷商，也稱自己不構成侵權。

不過，法官強調，聲音作為一種人格權益，具有人身專屬性，任何自然人的聲音均應受到法

律的保護，對錄音製品的授權並不意味著對聲音的授權，未經許可，擅自使用、許可他人使用錄

音製品中的聲音，構成侵權。（ｓｌ）

