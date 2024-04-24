《國企紅籌》華潤醫藥旗下博雅生物季度賺１﹒５２億人幣跌１３％

《經濟通通訊社２４日專訊》華潤醫藥（０３３２０）旗下華潤博雅生物
（深：３００２９４）公布截至２０２４年３月３１日止三個月的業績，營業總收入約４﹒４８
億元（人民幣．下同）按年跌４４﹒４％，淨利潤約１﹒５２億元跌約１３％。（ｍｈ）
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
24/04/2024 07:54
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