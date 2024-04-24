《駐京專電》習近平重慶主持座談會：加快西部地區產業轉型升級

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家主席習近平２３日下午在重慶主持召

開新時代推動西部大開發座談會。他強調，要加快西部地區產業轉型升級，強化科技創新和產業

創新深度融合；要提升能源資源等重點領域安全保障能力，加快建設新型能源體系，做大做強一

批國家重要能源基地。

習近平指出，要努力攻克一批關鍵核心技術。深化東中西部科技創新合作，建好國家自主創

新示範區、科技成果轉移轉化示範區。加快傳統產業技術改造，推進重點行業設備更新改造，推

動傳統優勢產業升級、提質、增效，提高資源綜合利用效率和產品精深加工度。促進中央企業與

西部地區融合發展。



＊深度融入共建「一帶一路」＊



習近平強調，要堅持以大開放促進大開發，提高西部地區對內對外開放水平。大力推進西部

陸海新通道建設，推動沿線地區開發開放，深度融入共建「一帶一路」。完善沿邊地區各類產業

園區、邊境經濟合作區、跨境經濟合作區布局，推動自貿試驗區高質量發展。穩步擴大制度型開

放，打造市場化法治化國際化營商環境。更加主動服務對接區域重大戰略，積極融入全國統一大

市場建設，創新東中西部開放平台對接機制，深化與東中部、東北地區務實合作。

習近平指出，要堅持統籌發展和安全，提升能源資源等重點領域安全保障能力。加快建設新

型能源體系，做大做強一批國家重要能源基地。加強管網互聯互通，提升「西電東送」能力。加

強礦產資源規劃管控和規模化集約化開發利用，加快形成一批國家級礦產資源開采和加工基地。

提高水資源安全保障水平。創新跨地區產業協作和優化布局機制，有序承接產業梯度轉移。大力

推進成渝地區雙城經濟圈建設，積極培育城市群，發展壯大一批省域副中心城市，促進城市間基

礎設施聯通、公共服務共享。

