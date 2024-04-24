《駐京專電》網信辦啟專項行動，遏制「自媒體」擺拍造假

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家網信辦自即日起，在全國範圍內開展

為期兩個月的「清朗．整治『自媒體』無底線博流量」專項行動，目標是遏制「自媒體」擺拍造

假風，從嚴整治漠視公共利益、違背公序良俗、擾亂公共秩序，為了流量不擇手段、喪失底線的

「自媒體」，提升「自媒體」發布信息可信度。

近日，兩宗典型自媒體虛假擺拍博取流量事件被警方嚴肅處理。春節期間，網紅「

Ｔｈｕｒｍａｎ貓一杯」編造「小學生作業本丟在巴黎」視頻連日衝上微博熱搜，在多個平台引

起熱議，並牽動社會資源尋找作業本失主，４月１３日，「Ｔｈｕｒｍａｎ貓一杯」抖音帳號被

永久封禁，所在公司遭行政處罰。同日，江蘇泰州的張某冒充外賣騎手，以「低薪、平台扣款」

發布虛假短視頻賣慘，被警方刑事拘留。



＊五大重點問題將被整治，包括自導自演式造假＊



網信辦稱，在這次行動中，五大重點問題將被整治，包括自導自演式造假、不擇手段蹭炒社

會熱點、以偏概全設置話題、違背公序良俗制造人設、濫發「新黃色新聞」。「小學生作業本丟

在巴黎」即是典型的自導自演式造假。這類行為通過擺拍發布涉及國內外時事、社會民生等領域

虛假事件信息，弄虛作假欺騙公眾，擾亂公共秩序；或拼湊剪接網絡視頻圖片，篡改事件發生的

時間、地點、人物等要素，以假亂真欺騙公眾，侵犯他人合法權益；或引用舊聞舊事，未準確完

整說明事件全貌，以舊為新欺騙公眾，破壞網絡生態。

「重點任務」的第一項即為「加強重點平台和重點環節管理」，具體要求短視頻和直播平台

著重加大對虛假擺拍信息的識別和清理力度，從嚴處置違背公序良俗制造人設的「自媒體」帳號

。提供熱搜榜單信息服務的平台著重強化擬上榜信息審核，及時處置以偏概全話題。資訊類平台

著重清理標題黨、要素欠缺、不具公共價值的「新黃色新聞」。搜索引擎平台不得在搜索結果頁

面、搜索聯想詞等，呈現「自媒體」無底線博流量信息。



＊發布涉國內外時政信息須準確標注信息來源＊



此外，平台要通過身份驗證等方式加強「自媒體」帳號全流程管理，要求「自媒體」發布涉

國內外時事、公共政策、社會事件等相關信息時，必須準確標注信息來源。對「自媒體」應標未

標來源的信息，不得在重點環節呈現。對惡意標注的信息，按虛假信息處置。對疑似無底線博流

量的信息，應當預先採取流量限制措施，並視情暫停評論、點贊等互動數據增長。



＊平台應健全流量分配機制＊



督促平台將帳號評價情況作為流量分配的重要指標，創新工作舉措，對導向正確、內容優質

的「自媒體」，積極給予扶持。優化算法模型和推薦機制，有效擴大優質內容觸達範圍，提升高

熱信息審核標準，阻斷無底線博流量信息傳播。

此外，平台應明確無底線博流量行為處置規則，完善流量、營利權限和粉絲數量一體化處罰

機制，充分用好警示教育專欄，針對只要流量罔顧網絡秩序的「自媒體」，第一時間發現，從嚴

從重處置，及時公布處置結果。

