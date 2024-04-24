《國企紅籌》中煤能源：堅持不低於２０％至３０％的比例分派股利

《經濟通通訊社２４日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布２０２４
年度「提質增效重回報」行動方案，提到公司將努力使本公司保持高品質發展的態勢和良好的經
營業績，統籌平衡改革、發展、穩定和投資者回報之間的辯證統一關係，堅持每年按照不低於向
資本市場承諾的２０％至３０％的比例分派現金股利，與股東共用發展成果。（ａｃ）
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24/04/2024 17:39
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