《神州頭條》財經報章頭版摘要：今年專項債券需求約５﹒９萬億元

《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



人社部：社保基金監督管理投資運營不斷加強

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人社部相關負責人在２３日舉行的一季度例行新聞發布會上表示，人社部將持續實施企業職工基

本養老保險全國統籌，確保養老金按時足額發放。研究完善個人養老金制度配套政策，做好全面

推開前的相關準備工作。扎實開展社保基金管理鞏固提升行動，推動擴大企業職工基本養老保險

基金委託投資規模。



２０２４年專項債項目篩選完成

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發改委近日聯合財政部完成２０２４年地方政府專項債券項目的篩選工作，共篩選通過專項債券

項目約３﹒８萬個、２０２４年專項債券需求５﹒９萬億元左右（人民幣．下同），為今年

３﹒９萬億元專項債券發行使用打下堅實的項目基礎。專家認為，後續專項債券發行料提速，將

推動項目形成更多實物工作量。



外資機構看多中國資產

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近期，外資唱多、做多Ａ股的例子不斷增多。分析人士認為，這種情況的出現與經濟恢復向好、

政策逐步顯效、Ａ股估值水平較低等因素不無關係。隨著相關部門不斷拓寬跨境市場互聯互通渠

道、支持境外機構投資境內科技型企業、優化境外機構投資境內債券環境等措施的政策效果不斷

釋放，會有更多長線外資機構加大投資中國的力度。





《上海證券報》



奮力譜寫西部大開發新篇章

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國家主席習近平２３日下午在重慶主持召開新時代推動西部大開發座談會並發表重要講話稱，西

部地區在全國改革發展穩定大局中舉足輕重。要一以貫之抓好黨中央推動西部大開發政策舉措的

貫徹落實，進一步形成大保護、大開放、高質量發展新格局，提升區域整體實力和可持續發展能

力，在中國式現代化建設中奮力譜寫西部大開發新篇章。



新一輪退市制度改革將有效保護投資者合法權益

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國務院近日發布的《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》提出，建立健

全不同板塊差異化的退市標準體系，暢通多元退市渠道，進一步削減「殼」資源價值，加大對「

借殼上市」的監管力度，精准打擊各類違規「保殼」行為，嚴厲打擊財務造假、操縱市場等惡意

規避退市的違法行為，全方位立體化加大退市監管力度。



０﹒５％，來之不易的正增長

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今年一季度，中國民間投資同比增長０﹒５％，增速比前２個月加快０﹒１個百分點。從趨勢來

看，自年初實現由負轉正後，民間投資增速持續回升，活力進一步激發。





《證券時報》



打造「海上風電第一城」，鹽城崛起世界級產業集群

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數據顯示，鹽城海上風電整機產能占全國４０％以上，葉片產能約占全國２０％，海上風電裝備

綜合產能居全國城市第一位，海上風電裝機規模占江蘇省４６﹒２％、全國１５％、全球８％，

是名副其實的「海上風電第一城」。



發改委：今年專項債券需求約５﹒９萬億元

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近日，國家發改委聯合財政部完成２０２４年地方政府專項債券項目的篩選工作，共篩選通過專

項債券項目約３﹒８萬個、２０２４年專項債券需求５﹒９萬億元左右，為今年專項債券發行使

用打下堅實項目基礎。



地方財政金融攜手「打樣」，有力推進設備更新改造

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推動大規模設備更新改造是今年宏觀經濟的重要政策安排，在各項配套保障措施中，「資金從何

而來」既是行動關鍵也是市場關切。事實上，「財政貼息＋金融支持」協調發力，是當前宏觀政

策工具箱里推動釋放投資需求的常見「組合拳」。（ｌｃ）

