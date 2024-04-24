《神州經脈》布林肯抵滬料提產能過剩，ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」

《神州經脈》美國經濟重現下行指標，降息預期增加，滬深股市經歷三連跌後今早（２４日

）高開，然而煤炭、地產等板塊下跌，拖累Ａ股表現。到了午後，陸股通增加資金流入，市況顯

著轉強，滬綜指全日升幅擴大至０﹒７６％，報３０４４﹒８２點，中斷連續三個交易日下跌的

趨勢，深成指轉升０﹒７４％，創業板指倒升０﹒７％。兩市全日成交７９５４億元（人民幣．

下同），按日增加２﹒６％，但未返回８０００億元以上，陸股通淨流入４６億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２４６０，較上個交易日４時３０分收盤

價小升６點子，止四連跌，全日在７﹒２４３０至７﹒２４６２之間波動。今日人民幣兌一美元

中間價報７﹒１０４８，較上個交易日升１１點子，與市場預測偏離收窄至逾１３１０點，上個

交易日報７﹒１０５９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國國務卿布林肯今日下午抵達上海，展開一連３日訪華行程，周五（２６日）將轉往北

京與中共中央政治局委員、外長王毅會談，並可能與中國國家主席習近平會面。據報布林肯訪華

期間將就「產能過剩」向中方表達關切。近日七國集團（Ｇ７）外長會議亦在聯合聲明中指中國

非市場政策和做法導致「產能過剩」，中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上回應稱，一

些西方國家近期頻頻指責中國「產能過剩」，這種炒作毫無道理，中方堅決反對。央視新媒體「

玉淵譚天」則發文指，美方對所謂中國「產能過剩」的關注，背後是其對中國新質生產力發展的

焦慮。



２﹒ 美國參議院當地時間周二大比數通過價值９５０億美元的對外援助法案，涉及對烏克蘭、

以色列等提供援助，捆綁表決的包括字節跳動須在９個月內出售ＴｉｋＴｏｋ，否則這個Ａｐｐ

會在美國被禁。總統拜登將在當地時間周三簽署，成為法律。ＴｉｋＴｏｋ將就有關法案向法院

提出訴訟，ＴｉｋＴｏｋ美洲地區公共政策主管Ｍｉｃｈａｅｌ Ｂｅｃｋｅｒｍａｎ指，拜登

在法案上簽字，將意味開啟一段漫長旅程，而非結束旅程。



３﹒ 特斯拉周二正式推出最新Ｍｏｄｅｌ ３高性能版本，中國定價為３３﹒５９萬元，預計

今年三季度開始交付；而該款車在美國起售價為５﹒２９９萬美元，即約３８﹒４萬元。此外，

特斯拉中國今日在微博宣布，針對指定Ｍｏｄｅｌ ３和Ｍｏｄｅｌ Ｙ車型推出限時「零首付

」活動。另外，特斯拉全球裁員的同時，據報近期在中國內地取消所有應屆畢業生的錄取通知，

並提供一個月底薪賠償。



４﹒ 華為今天上午宣布，推出智能汽車解決新方案「乾崑」，並指年內將有十款採用乾崑智駕

的車型上市，包括東風旗下的嵐圖和猛士，長安旗下的深藍和阿維塔，廣汽傳祺，北汽 的極狐

和享界，賽力斯問界，奇瑞智界，江淮傲界。華為表示，今年會是智能駕駛規模商用的元年，到

今年底，累計採用鴻蒙智能駕駛的車會超過５０萬輛。目前華為智能汽車解決方案ＢＵ智能化部

件發貨量超過３００萬套，戰略合作車型上市７款，生態合作夥伴逾３００個，累計研發投入

３００億元人民幣，研發人員７０００人。



５﹒ 天齊鋰業發盈警，預計首季由盈轉虧，淨虧損３６億至４３億，去年同期則錄得淨利潤

４８﹒７５億。天齊鋰業解釋，受市場波動影響，公司鋰產品銷售價格較上年同期大幅下降，毛

利大幅下降；重要聯營公司ＳＱＭ一季度業績預計同比大幅下降，因此公司對該聯營公司投資收

益亦減少。深交所下發關注函，要求公司量化分析一季度虧損大幅增加的原因，並說明是否存在

持續虧損風險。



６﹒ 國際金融協會（ＩＩＦ）表示，３月新興市場外資投資組合淨流入約３２７億美元，是連

續第五個月淨流入；中國股市和債市自去年６月以來首次恢復淨流入。３月份，資金淨流入新興

市場債券和股票市場，其中股市吸收了１０２億美元，債市吸收了２２５億美元，至於中國股市

和債市恢復資金淨流入，其中股市流入１７億美元，債市流入２１億美元。



７﹒ 標普全球評級表示，經濟增長放緩、政府政策及緊張的融資環境，或使中國企業債券違約

在經過當前底谷之後迎來第三波浪潮。標普大中華區企業信用研究首席分析師張積豪認為，目前

為止的兩波違約浪潮，是旨在控制過高槓桿的政策所導致的；更多目的、規模和效果相似的政策

，或引發下一波違約。前兩波違約背後的政策，２０１８年的瞄準了產能過剩問題和資產管理行

業，２０２１年的則是針對房地產行業的「三道紅線」。中國過去的低違約率原本趨於正常化，

向國際水平靠攏，但由於決策者擔心引發系統風險，政策不希望債券違約，這種趨勢正在反轉，

弱化了市場紀律。



８﹒ 廣東省統計局公布，一季度，廣東實現地區生產總值３１５１０﹒６６億元，同比增長

４﹒４％，增速比上年同期提高０﹒４個百分點，惟低於全國首季ＧＤＰ增長５﹒３％的水平。

其中，第一產業增加值１０５４﹒２４億元，增長３﹒７％；第二產業增加值１１７３５﹒５２

億元，增長６﹒１％；第三產業增加值１８７２０﹒９０億元，增長３﹒５％。一季度，廣東固

定資產投資同比增長４％，增速比上年全年提高１﹒５個百分點。廣東社會消費品零售總額

１﹒２２萬億元，同比增長３﹒８％。一季度，廣東ＣＰＩ同比下降０﹒１％，降幅較１－２月

收窄０﹒１個百分點；３月ＣＰＩ同比上漲０﹒１％。一季度廣東ＰＰＩ下降１﹒８％，降幅比

１－２月收窄０﹒１個百分點。（ｓｌ）

