《鍾之日記》港股登高位，Ａ股跌勢停

《鍾之日記》４月２４日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股財報季表現對辦，加上中東局勢緩和，港股連升第三日，午後最多升３８９點，高見

１７２１７，創今年新高，最終恒指收報１７２０１，升３７２點或升２﹒２％，主板成交近

１２９６億元。

商湯（０００２０）昨日（２３日）發布大模型「日日新５﹒０」版本，聲稱在知識、推理

、數學、代碼場景全面對標ＧＰＴ－４ Ｔｕｒｂｏ，即在常見的客觀評測上達到或超越ＧＰＴ

－４ Ｔｕｒｂｏ。消息帶動商湯股價暴升，最多升超約３８％，午間休市前中途停牌，停牌前

報０﹒８元，升３１﹒１％。隨後商湯方面指，昨日「日日新５﹒０」發布會廣受好評，受到市

場極大關注，依照上市規則及港交所建議，公司將進一步刊登相關公告。



＊Ａ股中斷三連跌＊



美國經濟重現下行指標，降息預期增加，滬深股市經歷三連跌後今早高開，然而煤炭、地產

等板塊下跌，拖累Ａ股表現。到了午後，陸股通增加資金流入，市況顯著轉強，滬綜指全日升幅

擴大至０﹒７６％，報３０４４﹒８２點，中斷連續三個交易日下跌的趨勢，深成指轉升

０﹒７４％，創業板指倒升０﹒７％。兩市全日成交７９５４億元人民幣，按日增加２﹒６％，

但未返回８０００億關以上，陸股通淨流入４６億元人民幣。



＊鋰王業績爆雷，股價創新低＊



天齊鋰業（０９６９６）一季度業績爆雷，預計淨虧損３６億至４３億元人民幣，而去年同

期淨利潤４８﹒７５億元人民幣。深交所迅速下發關注函，要求公司結合主營業務開展情況、產

品產銷量、產品價格、成本費用等具體變化情況，量化分析一季度虧損大幅增加的原因，並說明

是否存在持續虧損風險等。

天齊鋰業季報中稱，此次業績變動主要受鋰產品市場波動及重要聯營公司ＳＱＭ訴訟的影響

。公司透露，智利聖地亞哥法院本月對ＳＱＭ的２０１７年和２０１８年稅務年度的稅務訴訟進

行了裁決，ＳＱＭ基於最新裁決情況，預計首季度淨利潤可能將減少約１１億美元。

有投資者表示，天齊鋰業這個成績單肯定會引發股市連鎖反應，「做鋰電的人要準備好挨錘

」、「鋰業翹楚能這樣虧，更別說其他公司了，這是鋰鹽集體爆雷的節奏。」甚至還有投資者懷

疑天齊鋰業存在業績造假，為了「把股價搞下來，再搞員工持股計劃回購，等到二季度再做衝回

操作。」有分析師預料，天齊鋰業的股價短期還會繼續尋底。

今日天齊鋰業Ａ股開盤一字跌停，Ｈ股盤中急挫近兩成，低見２８﹒２５元，創下在香港上

市以來新低，收跌逾１９％。



＊出門問問超購百倍，首日仍破發收場＊



昨日掛牌上市的茶百道（０２５５５）首日收跌近２７％，出師不利，股民驚慌拋貨，今日股

價再插水９﹒４％，報１１﹒６元，至此公司市值已經蒸發超過三成，不可謂不慘情。至於今日

掛牌的ＡＩ概念股出門問問（０２４３８），雖然市值規模不及茶百道，不過投資者對其充滿期

待，公開發售獲超額認購過百倍，然而今日首次掛牌依然不濟，開市較上市價低兩成，不過幸得

市場執貨，股價最終觸底回升，累計全日仍跌３﹒２％，報３﹒６８元。

市況不佳，尤其是新股表現遜色，勢必減低其他企業來港上市意欲，不過見港股已經刷新今

年高位，如果這樣的升幅能保持下去，外資基金重投本港市場，說不定市場氣氛將逐步修復，新

股集資可以再見紅火。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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